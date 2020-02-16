一家四口解除隔離10天後...爸爸突發病　妻兒皆「無症狀感染者」　

▲山東一名男子在解除隔離10天後確診。（示意圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，「非典型案例」也越來越多。據大陸央視報導，山東一家四口因核酸檢測陰性，解除隔離滿10天後，劉姓男主人卻突因咳嗽、發燒就醫，15日確診為新冠肺炎。醫護進一步對其家人檢測後，更發現妻子、兒子、女兒均為「無症狀感染者。」學者憂心，病毒潛伏期延長的情況可能有所改變。

山東省通告內容顯示，2月15日，山東省新增的新冠肺炎確診病例中，一名42歲的日照男子劉某和家人，曾與確診病例有接觸，隨後劉某和妻子於某燕（38歲）、女兒（ 11歲）、兒子（5歲）均被集中隔離醫學觀察。

▲ 山東作為人口大省，疫情蔓延情況也相當嚴峻。（圖／大眾日報）

報導稱，上述一家四口，「四人在隔離觀察期間均無異常」，但就在觀察期滿解除隔離10天後，劉男2月14日出現咳嗽、發熱等症狀，到山東日照市人民醫院就診，並接受隔離。

2月15日，劉男核酸檢測已經呈陽性，確定為新冠肺炎確診病例，同時醫護人員對其妻子、女兒、兒子進行核酸檢測，結果也均呈陽性，更皆為「無症狀感染者」。目前，當地有關部門已對4人的密切接觸者進行流行病學調查，並逐一落實集中隔離醫學觀察。

按照日照市衛健委披露資訊，4人的隔離原因，是因燕姓妻子在1月20日有與確診病例接觸史，因此全家均被集中隔離醫學觀察；2月2日上午，4人由於進行核酸檢測均呈陰性，觀察期間也無異常，在2月4日觀察期滿後，全部解除隔離。

▲醫護人員搬運肺炎隔離患者。（圖／路透）

關於新冠肺炎的潛伏期和特殊情況，大陸專家南山領銜的〈中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵〉研究，發表內容曾指出，病毒潛伏期最長達24天。對此，鍾南山在接受央式採訪時，回應表示，文中談到其中有個潛伏期為0至24天，而「這24天，仔細地看，在1099人裡頭，只有1例」，屬於極端案例，絕大多數病人的潛伏期，多在2到7天。

數據顯示，全大陸目前新冠肺炎累積確診病例數達68,566例，現存57,398例，疑似8,228例、現存重症11,272例、死亡1,666例，累計治癒9,502例。