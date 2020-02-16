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最初只有拉肚子！　醫揭「陸男童染肺炎」病程：絕大部分仍未知

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▲防範武漢肺炎傳染，台北市民眾戴口罩通勤。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎目前已出現「無症狀感染」的病例。（圖／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）來勢洶洶，起初有發燒、咳嗽的症狀，最近卻發現有「無症狀」感染的案例。兒科急診醫師吳昌騰在粉絲團分享中國首例確診的新冠肺炎的重症男童，呼籲民眾別輕視其危害性，希望藉由分享病童病程，來增加大家的經驗。

吳昌騰表示，孩子起初的病徵只有「精神很差，不發燒，就是肚子拉得厲害」。1月26日下午，家住武漢市黃陂區的1歲男童，因間斷腹瀉、嘔吐6天，發熱、精神萎靡、食慾欠佳、尿量少、出現呼吸急促，被送入武漢兒童醫院兒科急診救治，隨後緊急收入該院兒童重症醫學科隔離病房（PICU）救治。

請繼續往下閱讀...

但其實早在入院前6天，男童就開始腹瀉、嘔吐3次了，但沒有咳嗽、咳痰。吳昌騰解釋，家人自覺孩子發燒，就先去當地診所就診，當時體溫37.3 ℃，醫師診察後，給予口服Smecta 、益生菌治療，3天後，男童腹瀉好轉，也沒再發燒，但精神狀態一直不太好，嗜睡、食慾欠佳。

▲▼ 。（圖／翻攝自粉絲團）

▲該男童住院第一天的胸部X光。（圖／翻攝自《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》）

在入院前3天，家長再次帶男童去診所就診，醫生沒做特別處理；當日，轉診到武漢兒童醫院門診後，醫生給男童進行了靜脈輸液等症狀治療。接著到入院前1天，男童再次嘔吐2次，精神反應欠佳，尿量少。之後是1月26日，男童再次就診武漢兒童醫院；血液常規檢查顯示：白血球 7520，中性粒細胞 52.2%，淋巴細胞23.5% ，血紅素10.8，血小板183×10^9/L。兒科急診醫師將男童留觀，予以抗感染藥物、輸液及支持治療。

到了1月27日凌晨，男童突然出現發燒，體溫最高37.9 ℃，伴呼吸急促、呼吸費力，少尿，住進兒童重症醫學科隔離病房（PICU）。吳昌騰指出，男童入PICU時，男童的經皮氧飽和度（SaO2）僅僅只有80%，口唇發紺，在予以氣管插管，呼吸器輔助通氣後，氧飽和度仍不能維持正常，隨時面臨呼吸衰竭，有生命危險。

入院第2天和入院第7天，男童咽後壁處採集咽拭子新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），核酸檢測均陰性；入院第8天，再檢測一次SARS-CoV-2，核酸檢測陽性。到了2月13日，男童已確認符合出院標準，回家繼續隔離觀察。

▲▼防疫勤洗手比戴口罩更有效。（圖／記者簡仲豪攝）

▲勤洗手、少去密閉空間，能減少接觸感染源的機會。（圖／記者簡仲豪攝）

分享完上述故事後，吳昌騰表示，自己支持、且願意配合政府的防疫措施，新冠肺炎來勢洶洶，不可輕視其危害性。它可不是所謂的流感，流感的一切都是「已知」，「COVID-19 絕大部分都還是『未知』」。

面對新冠肺炎，吳昌騰呼籲各位民眾不要恐慌，減少接觸感染源才是重點，民眾防疫時，還是要勤洗手；必要的時機，戴上口罩；除非有需要，否則不要去密閉的空間聚集，減少感染的機會。

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