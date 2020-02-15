萬老師曬小英戰袍　網友暴動：黑色太好看

▲萬老師在臉書上PO文表示，「千呼萬喚的黑色夾克來了！」（圖／翻攝自facebook「郭昱晴」，下同）



政治中心／綜合報導

繼民進黨黨部推出「勝選版」軍綠色飛行夾克之後，由蔡英文競選團隊授權廠商製作的「總統520就職紀念版」飛行外套也跟著曝光！「萬老師」郭昱晴受邀擔任服裝Model，昨（14日）在臉書上搶先曝光黑色版的就職紀念外套，立刻引起超過7000人按讚，多達500則網友留言，網友暴動直呼「黑色實在太好看」、「想要黑色+1」、「實在是太帥了」！

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演員郭昱晴曾演出戲劇《麻辣鮮師》中「萬老師」一角爆紅，本次受邀擔任520就職紀念外套的服裝Model，開心與拍攝團隊合照。萬老師在臉書上PO文表示，「千呼萬喚的黑色夾克來了！」「超帥氣520黑色就職紀念飛行外套」、「背後有BraveTaiwan出國穿超級適合」、「完全不用解釋就是來自驕傲的台灣」。

據了解，「總統520就職紀念」外套原是競選團隊才有戰袍，也是小英總統勝選當天身上穿的外套款式。由於民眾詢問度實在太高，競選團隊才決定授權廠商重新規劃設計，目前尚在籌備中，預計在3月時正式對外推出。

此版本的紀念外套保留左胸前的「2020」、右臂上「台灣要贏」的經典臂章，以及「Let’s win」刺繡，背後則改成「Brave Taiwan」字樣，與競選時期稍有不同。但整體配色及設計簡潔醒目，尤其跟小英總統同款的黑色外套，讓許多網友搶著留言表示「想買+1」、「黑色超好看！」、「期待黑色推出」、「黑色款超讚，就是期待這款」、「黑色就是我的本命」。

小英總統以史上最高票數連任成功，連帶勝選之夜穿的黑色飛行外套也引發超高人氣。「總統520就職紀念」外套採用與總統一樣的黑色版本，希望讓大家都能跟「台灣隊長」穿上同款的「台灣戰袍」，屆時勢必又要引發一陣搶購風潮。