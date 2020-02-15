「其實沒那麼缺口罩」藥局妹曝惱人真相　2片10元根本倒虧：有良心嗎　

▲藥局每日大排長龍！（示意圖／記者林育綾攝）

網搜小組／劉維榛報導

新冠肺炎（COVID-19）引發口罩之亂，藥局扛下販售重責，卻也成為眾矢之的！一名女網友抱怨，經常遇到早上去A店購買，下午還想重買第2次的民眾，甚至買不到遷怒他人，更質疑店家囤積口罩等。原PO心累喊話，「能不能有點良心，能不能有點思考能力呢？」

一名女網友在《Dcard》以「其實並沒有那麼缺口罩」為標題透露，自從6日實名制上路後，「到現在真的是身心疲憊」，中央規定7天買2口罩，偏偏有民眾自作聰明，「拿一疊健保卡來，拜託我能不能多領的」，甚至是跟風來排隊買口罩，還有人早上已在別家藥局購買，下午硬是要來買第2次。

請繼續往下閱讀...

「真的是這麼需要口罩嗎？」原PO心中忍不住打個大問號，所幸有實名機制，才不會造成資源浪費。不過，最令原PO忿忿不平的是，每天要面對民眾質疑，「是不是藥局的人自己囤了不賣？或是政府根本沒有給夠量？」

「我們真的問心無愧！」原PO解釋，進貨價5元、販售價也是5元，藥局除了自掏腰包買夾鏈袋包裝，還要派人力銷售。銷售時間部分，8點開賣，約莫10點前就會賣完，最令藥局人員心累的是，「還是會有到中午、下午才來才來的人，開始對著我們罵，對著我們抱怨，甚至質疑我們。」

原PO直言，不求這些台灣鯛將心比心，只盼能有基本素質，若真的非常需要口罩，原PO也只能老話一句，「就跟其他人一樣提早來買，每個人都要上班，總會有放假的時候吧？也有下午開始販賣的藥局呀！所以那些為了抱怨而抱怨的人，為了心情不好而罵的人，能不能有點良心，能不能有點思考能力呢？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲苦主也呼籲，民眾將心比心！（圖／翻攝Dcard）

這篇抒發心情的文章上線後，引來不少同行討拍，「對！我也在藥局上班，口罩之亂很讓人心累，遇到不理智的客人，也只能跟他好好的說，我們一起加油。還有酒精跟棉片也是，留給需要打針的人」、「我是同在藥局上班女子，前天看到新聞實名制可能延期到4月，整個晴天霹靂，一起加油」、「2/6開始實施實名制，上班變得更忙了，每天要再多花時間包口罩，發號碼牌，發口罩。希望來領口罩的民眾能配合店家的流程，讓大家都能順利領到。共體時艱，臺灣加油」、「健保卡購買的收入都必須原封不動的交給政府機關，藥局完全是服務性質，一分一毫都沒有賺之外，包裝的時間跟人力以及夾鏈袋都是藥局自行吸收。所以真的很希望民眾可以理智點，不要買不到就說我們囤貨」。

另外，16日起口罩實名制通路擴大，全台303間衛生所加入販售，指揮中心指揮官陳時中表示，禮拜天本來是衛生所休息日子，現在必須負責口罩販賣的任務，星期天也不能休息，一線人員肯定非常辛苦，致上最高謝意。

►生火了！連我媽都用到發光