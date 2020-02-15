陸配返台搭高鐵挨罰！指揮中心：開罰原因待釐清「不然民眾怎麼回家？」

▲台女從上海搭機坐高鐵回高雄，警家門等她列居家檢疫對象。（圖／地方中心翻攝）

記者李宜秦／台北報導

14日一名自上海返台的女子，由於順利通過發燒篩檢，也沒有症狀，因此僅被列為是居家檢疫的對象，在她搭乘高鐵返回高雄時，卻被高雄市衛生局開罰。對此，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，由於女子是配戴口罩搭車，也沒有症狀，目前正在與衛生局釐清開罰原因。

新冠肺炎疫情延燒，若符合居家隔離或居家檢疫條件者，不可外出搭乘大眾運輸工具。14日一名從上海返台的女子從松山機場入境，在機場檢驗時，通過發燒篩檢，確定沒有發燒，也沒有其他症狀，因此防疫人員將其列為居家檢疫對象，她也在機場收下「居家檢疫通知書」，通知書上也標示受檢疫者不可搭乘大眾運輸工具。

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該名女子為返家，因此搭乘高鐵回左營站，不過到家後卻發生高雄市衛生局相關人員在家門口，並表示她違反居家檢疫規定、搭乘大眾運輸工具，依據違反傳染病防治法第58條第1項第4款規定，並依同法第69條開罰1萬元至15萬元的罰鍰。

▲台女被列為居家檢疫對象。（圖／地方中心翻攝）

對此，莊人祥表示，該名女子沒有發燒與其他症狀，搭乘高鐵時也全程配戴口罩，因此正在與高雄衛生局了解詳細狀況，並釐清開罰原因，他解釋，該女若被驗出症狀，就會從機場直接前往醫院。

莊人祥表示，民眾自國外返台需居家檢疫者，到底該怎麼回家，「值得討論」，否則若禁止民眾搭車回家，又遇上家中無親友接送、沒有計程車願意載的話，等於是回不了家。他表示，今早正在與衛生局開會討論交換意見。

高鐵公司對此則提出二點說明：

1. 本案因可能涉及違反傳染病防制法相關規定，高鐵公司於接獲通報後，除立即通知鐵路警察外，並針對該旅客搭乘之列車及行經動線進行加強消毒。

2.高鐵公司再次呼籲旅客若已接獲「居家檢疫」、「居家隔離」通知者，依照規定不得搭乘大眾交通工具，高鐵公司也將積極配合政府防疫措施，以維護旅客安全。