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東京奧運將如期舉辦　奧委會官員「吃誠實豆沙包」：我們沒有因應計畫…

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▲▼ 東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎擔心武漢肺炎疫情影響賽事 。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運組織委員會決定奧運將如期舉辦。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對日本境內確診病例升高，外界開始關注將於3月就開始的聖火傳遞、至7月份的東京奧運活動，對此東京奧委會表示，奧運盛事將會如期舉行。然而《CNN》報導卻分析，隨著疫情爆發，日本想要繼續在正軌上生活，並且如期舉辦奧運，「實際上卻沒有制定任何應急的計畫」。

根據《CNN》報導，日本14日境內就暴增8例確診，不僅台灣疾管局將日本列為第一級旅遊見意外，日本當地旅遊業也出現退訂潮，但將在3月25日傳遞的奧運聖火活動眼看就要開始進行，日本政府或許顧慮到觀光業受到打擊，遲遲未宣布入境管制。

外界對於奧運的舉辦與否仍相當關注，畢竟屆時將會有各國選手、教練、助理、遊客等大批民眾前往，疫情控制與防範將會是日本政府的一大挑戰，國際奧會(IOC)調查團的柯提斯（John Coates）也坦言，對於取消比賽或是轉移場地，也都尚未有備案，預計還是會如期舉辦。

此外，日前傳出WHO世界衛生組織建議奧委會不取消東奧，WHO也出面強調，活動是否取消或是延期，是由主辦國與主辦單位決定，WHO並不會介入。公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，WHO並未用任何一種方式向國際奧委會建議，「世界衛生組織到角色並不涉略其中。」

而《CNN》報導中分析，倘若東京奧運如期舉辦，將從3月開始將會有大批遊客湧入人口最密集的東京，而東京目前卻是傳出最多境內確診地方，疫情擴散狀況仍在觀察中，「東奧的舉辦重點已經不是誰來自中國，而是疫情恐怕會更加失控」。

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