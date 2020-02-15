　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

女性如何在金融業脫穎而出？投信總經理李亞玫：發自內心的互相，就是成功的第一步

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲李亞玫。（圖／女子學提供）

▲（圖／張紋豪）

專訪當天，身穿一襲黑色洋裝、腳踩高跟鞋，一頭俐落短髮的德信投信總經理李亞玫，渾身散發著高階管理者的風範與氣勢。然而，經過詳細的對談後，可以發現她的心裡其實住著一個「大男孩」，不論是在職場或生活，都有屬於自己的一套「淡然」。

從債券交易員到債券經理人再到投信主管、投信總經理，看似一條康莊大道，卻也象徵李亞玫在金融業20多年的闖蕩耕耘。處於變化多端的商場，一位女性如何脫穎而出？面對各種人情世故，又該如何拿捏？李亞玫笑說：「我的座右銘很簡單，就是船到橋頭自然直！」

個性使然，相信天時地利人和的基本法則

李亞玫認為，人跟人之間的相處是職場上最困難的一門「學問」，只要做得恰當，職涯上會順遂許多。

▲李亞玫。（圖／女子學提供）

▲（圖／張紋豪）

事實上，李亞玫並非科班出身，大學讀的是講求實證的化學系，那時覺得未來出社會要到工廠工作就無法漂漂亮亮的，加上本身對商業、金融更有興趣，便在研究所時轉攻經濟學，開啟了未來人生的主要道路。

不管是債券經理人，或是投信總經理，樂觀的李亞玫總能做到「恰到好處」，別具商場上各種溝通能力與交際手腕。她認為，職場上首先要有天時地利再想辦法達到「人和」，每個人的經歷都和機運有關，許多事情並非努力就能達到成果，與其費盡心思徒增自我壓力，不妨選擇接受時運的安排，在能夠改變的「人際」下功夫，從基本上的做人處事開始，慢慢累積。

善用女性特質，越是互相越能獲得尊敬

在以男性為主商場上，如何讓每件事達到雙贏，李亞玫分享必須善用女性的特質建立獨具的手腕。

▲李亞玫。（圖／女子學提供）

▲（圖／張紋豪）

李亞玫分享，或許正是因為女性天生的柔軟、互相，讓她在應對不同階層的人時，能保持良好的關係。例如：固定和過去帶領的第一批下屬聚會、維繫感情，每個人都將她視為如大家長般敬重；或者，在政大EMBA壘球社中擔任社長，發揮女性能言善道、思緒縝密的特質，使社員能各司其職，維持社團的規律作業。

主管也好、社長也罷，李亞玫認為人跟人之間要懂得「互相」，當遇到任何問題時，應該第一時間站在對方的角度想，以設身處地的心態來面對，千萬別帶著傲慢的態度，容易造成反效果。她認真地說，也許在商場上很難有男女平等這件事，但女性的優勢，在於只要經過多一點的修飾、包裝，運用談論的技巧、內涵的智慧，往往就可以得到正向的效果。

保養祕訣：樂觀和理性的判斷力

說到這裡，李亞玫話鋒一轉：「不過，女性的自信是內外在所構成的。」如同豐富的閱歷滋養深厚的內涵一樣，外在條件也要被受呵護，才能雙管齊下，成就理想的樣貌。

工作時專注、放鬆時就要認真玩樂，是李亞玫追求快樂的定義。

▲李亞玫。（圖／女子學提供）

▲（圖／張紋豪）

所謂「內在影響外在」，金牛座的她自嘲天性樂觀，看事情的角度特別豁達，對於無法改變的事實，總是淺淺地帶過，不會陷在壞情緒太久；此外，每到假日她也喜歡與三五好友一同聚會，打壘球、高爾夫球、品嚐美酒、甚至和家裡的狗兒玩個10分鐘，都能令她紓解平日工作的壓力，感到無比開心，李亞玫分享，「當內在放鬆了外在自然就會美麗。」

李亞玫說平常會以養顏美容的燕窩當早餐，加點紅棗燉煮，維持一整天的元氣。

▲李亞玫。（圖／女子學提供）

▲（圖／張紋豪）

至於如何保有好氣色和膚況呢？她笑說：「我是化學系出身的，凡事得講求實證的判斷力！」就像平常會以富含胺基酸的滴雞精、燕窩養生，上館子時也會選擇含有膠原蛋白的菜餚，如德國豬腳、銀耳蓮子湯等等，經過她親身的「驗證」，發覺不僅提升的氣色、也比較好上妝，真的有一番效果呢！

送禮送建康，投其所好的選禮原則

「送禮就要送到對方心坎裡」，李亞玫強調，別把連自己都不喜歡的東西硬送給其他人。

▲李亞玫。（圖／女子學提供）

▲（圖／張紋豪）

專訪到了尾聲，由於年節將至，特別問了李亞玫以高階管理者的身分，會如何挑選好的伴手禮送給客戶呢？她維持一貫「互相」的原則，強調「送禮是將心比心」的概念，必須先確定對方收到禮物是開心、高興的，不能抱著應付了事的交差心態。換言之，就是要投其所好、花心思了解收禮者。

要扮演好人生中的每一個角色很辛苦，但也因為這樣，才能成就更好的自己。

▲李亞玫。（圖／女子學提供）

▲（圖／張紋豪）

此外，隨著近年大家健康意識抬頭，李亞玫也喜歡送一些保健類食品，像德信投信的關係企業── 芳茲生技所推出的燕窩飲、雪耳飲、滴雞精等商品，就很適合送各世代的客戶；如果送禮的對象是朋友，除了送保健食品外，好酒也是不錯的選擇。

「在不同的角色中，做到最好的自己」其實是一件很難的事情。隨著李亞玫一點一滴分享的經歷和觀點，也讓人體悟出人生的各種面向的價值，重要的是如何圓融，且設身處地為其他人著想，就像她以女人的圓融智慧與男孩的悠然姿態，一樣能闖出屬於自己的一片天一樣！

從補教業到管顧公司專業講師。聯聖集團總經理唐美娟：「想要累積自我經驗值，就不要怕『犯錯』！」

將逆境變成照亮生命的蘋果光！整體造型師 Ann：「美從覺察自我開始」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

ET快訊
威士特丹號郵輪出現病例！1女確診新冠肺炎
寒流對衝台灣「10縣市冷爆6℃」　一張圖看急凍3天時間表
女星揭「日本政府防疫漏洞」被罵翻！高EQ反擊了
喊「防疫不是我們的事！」搖頭男被起底　曾號召放棄台灣國籍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

業界罕見！東森自然美生技研發中心推體驗式服務　專家大讚：造福消費者

女性如何在金融業脫穎而出？投信總經理李亞玫：發自內心的互相，就是成功的第一步

研究把「成功」量化　120位傑出人士平均花10～15年才達職涯最高峰

專訪／全聯線上購分批取貨服務搶了超商強項　熱銷5大夯品出乎意料

東森自然美生技研發中心揭幕！王令麟：打造世界級美容SPA領導品牌

補班不憂鬱！超商暖送小確幸「單品咖啡買2送2、大美式或拿鐵第2杯10元」

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

「職員假扮動物」遊客全信了！！　動物園驚見北極熊喝可樂...笑翻

兒子、小孩「武漢探親回不來」　阿嬤淚崩：小孫女有癲癇...

金X、娃娃竟淪情人節地雷禮物... 「手工系列」最夯！他歪樓謎笑抽動

「金曲歌后」徐佳瑩登《歌手》Level up！　改編《對的時間點》+《遇見》太好聽

東華帝君下凡「刮鼻殺」開撩！　迪麗熱巴超陶醉...相擁親了＞／／＜

業界罕見！東森自然美生技研發中心推體驗式服務　專家大讚：造福消費者

女性如何在金融業脫穎而出？投信總經理李亞玫：發自內心的互相，就是成功的第一步

研究把「成功」量化　120位傑出人士平均花10～15年才達職涯最高峰

專訪／全聯線上購分批取貨服務搶了超商強項　熱銷5大夯品出乎意料

東森自然美生技研發中心揭幕！王令麟：打造世界級美容SPA領導品牌

補班不憂鬱！超商暖送小確幸「單品咖啡買2送2、大美式或拿鐵第2杯10元」

盤點4款質感洗手乳　「高顏值」擺著好美、迷人香氣聞了超療癒

「罩」顧健康動手做　志工進行布口罩DIY教學

娜塔莉波曼為落選女導演發聲遭批「假裝關心很噁」！　她高EQ回應網讚翻

出差發現被綠了！他氣瘋拿強力膠黏住老婆的「小妹妹」

狒狒抱小獅子神還原《獅子王》名場景　直擊者揭：現實並不美好

新冠肺炎恐在日本流行！厚生勞動省：難以阻止疫情蔓延

對情人大方星座TOP3！雙魚「有求必應」愛人開口絕不Say No

粉絲心疼畢書盡8年舊愛「竟然不是她」！　邱昊奇點破關鍵：我們忽略了真正事實

粉絲等了9年的聯名！MM6與The North Face首度合作　雙Logo外套曝光

美軍艦海上攔截伊朗「百枚飛彈」　目的地是運往葉門

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

消費熱門新聞

網友瘋傳「粉紅瓶」扁塌頭救星

全聯攻電商　服務搶了超商強項

周六補班小確幸！4大超商咖啡優惠懶人包

王令麟：打造世界級美妝領導品牌

85度C即起28間門市送「次氯酸水」

這款奶茶這麼潮我還不買爆？

郭雪芙手搖飲料討宋米秦歡心！

開學季夯品！台灣MIT手工皂、洗手水掀熱賣

常見消毒產品該如何選擇?

小7也能「APP咖啡寄杯」了！

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有效

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

專家大讚東森自然美推體驗式服務

貪暖恐造成二度灼傷　感知電毯取代傳統

更多熱門

相關新聞

損失很痛苦？「選擇」必知3件事

損失很痛苦？「選擇」必知3件事

人生不容易，但是也沒那麼難，難就難在人性恐懼損失，這也要，那也要，通通都要。問題是這世界上沒有完美的選擇，都必須有了這就沒了那，有捨才有得。

冬天老是手腳冰冷怎麼辦？

冬天老是手腳冰冷怎麼辦？

寵物異味容易增加細菌滋生！

寵物異味容易增加細菌滋生！

落山風吹走疫情　小墾丁推星空旅遊戰勝肺炎

落山風吹走疫情　小墾丁推星空旅遊戰勝肺炎

職場老鳥3大翻白眼亂象

職場老鳥3大翻白眼亂象

關鍵字：

女子學德信投信總經理李亞玫高階管理者職場善用女性特質樂觀理性判斷力專注

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

威士特丹號確診新冠肺炎！指揮中心回應

畢書盡爆認愛3個月分手！

王爺託夢！驚覺還有5千個N95...佛心老闆全都送

鑽石公主號台人盼返國　不要重複隔離

即／威士特丹號出現病例！女確診新冠肺炎

西藏唯一確診是湖北人　網讚逆向思考

第二波寒流10縣市6℃　一張圖看時間表

台商家屬嗆：防疫不是我們的事！張雅琴心痛聽完哭了

「防疫不是我們的事！」搖頭男身分遭起底

國台辦大反擊！馬曉光公開內幕「陳時中說謊」

曾與許孟哲論及婚嫁！張愛雅淚：不是我不好

歐陽靖揭日政府防疫漏洞反被罵！無奈回應了

桃園妹買酒精棉片　遭嗆：不打胰島素會死？

即／台灣佛教宗師　淨心長老圓寂

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

更多

最夯影音

更多
驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了
蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面