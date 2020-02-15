女性如何在金融業脫穎而出？投信總經理李亞玫：發自內心的互相，就是成功的第一步

▲（圖／張紋豪）

專訪當天，身穿一襲黑色洋裝、腳踩高跟鞋，一頭俐落短髮的德信投信總經理李亞玫，渾身散發著高階管理者的風範與氣勢。然而，經過詳細的對談後，可以發現她的心裡其實住著一個「大男孩」，不論是在職場或生活，都有屬於自己的一套「淡然」。

從債券交易員到債券經理人再到投信主管、投信總經理，看似一條康莊大道，卻也象徵李亞玫在金融業20多年的闖蕩耕耘。處於變化多端的商場，一位女性如何脫穎而出？面對各種人情世故，又該如何拿捏？李亞玫笑說：「我的座右銘很簡單，就是船到橋頭自然直！」

個性使然，相信天時地利人和的基本法則

李亞玫認為，人跟人之間的相處是職場上最困難的一門「學問」，只要做得恰當，職涯上會順遂許多。

▲（圖／張紋豪）

事實上，李亞玫並非科班出身，大學讀的是講求實證的化學系，那時覺得未來出社會要到工廠工作就無法漂漂亮亮的，加上本身對商業、金融更有興趣，便在研究所時轉攻經濟學，開啟了未來人生的主要道路。

不管是債券經理人，或是投信總經理，樂觀的李亞玫總能做到「恰到好處」，別具商場上各種溝通能力與交際手腕。她認為，職場上首先要有天時地利再想辦法達到「人和」，每個人的經歷都和機運有關，許多事情並非努力就能達到成果，與其費盡心思徒增自我壓力，不妨選擇接受時運的安排，在能夠改變的「人際」下功夫，從基本上的做人處事開始，慢慢累積。

善用女性特質，越是互相越能獲得尊敬

在以男性為主商場上，如何讓每件事達到雙贏，李亞玫分享必須善用女性的特質建立獨具的手腕。

▲（圖／張紋豪）

李亞玫分享，或許正是因為女性天生的柔軟、互相，讓她在應對不同階層的人時，能保持良好的關係。例如：固定和過去帶領的第一批下屬聚會、維繫感情，每個人都將她視為如大家長般敬重；或者，在政大EMBA壘球社中擔任社長，發揮女性能言善道、思緒縝密的特質，使社員能各司其職，維持社團的規律作業。

主管也好、社長也罷，李亞玫認為人跟人之間要懂得「互相」，當遇到任何問題時，應該第一時間站在對方的角度想，以設身處地的心態來面對，千萬別帶著傲慢的態度，容易造成反效果。她認真地說，也許在商場上很難有男女平等這件事，但女性的優勢，在於只要經過多一點的修飾、包裝，運用談論的技巧、內涵的智慧，往往就可以得到正向的效果。

保養祕訣：樂觀和理性的判斷力

說到這裡，李亞玫話鋒一轉：「不過，女性的自信是內外在所構成的。」如同豐富的閱歷滋養深厚的內涵一樣，外在條件也要被受呵護，才能雙管齊下，成就理想的樣貌。

工作時專注、放鬆時就要認真玩樂，是李亞玫追求快樂的定義。

▲（圖／張紋豪）

所謂「內在影響外在」，金牛座的她自嘲天性樂觀，看事情的角度特別豁達，對於無法改變的事實，總是淺淺地帶過，不會陷在壞情緒太久；此外，每到假日她也喜歡與三五好友一同聚會，打壘球、高爾夫球、品嚐美酒、甚至和家裡的狗兒玩個10分鐘，都能令她紓解平日工作的壓力，感到無比開心，李亞玫分享，「當內在放鬆了外在自然就會美麗。」

李亞玫說平常會以養顏美容的燕窩當早餐，加點紅棗燉煮，維持一整天的元氣。

▲（圖／張紋豪）

至於如何保有好氣色和膚況呢？她笑說：「我是化學系出身的，凡事得講求實證的判斷力！」就像平常會以富含胺基酸的滴雞精、燕窩養生，上館子時也會選擇含有膠原蛋白的菜餚，如德國豬腳、銀耳蓮子湯等等，經過她親身的「驗證」，發覺不僅提升的氣色、也比較好上妝，真的有一番效果呢！

送禮送建康，投其所好的選禮原則



「送禮就要送到對方心坎裡」，李亞玫強調，別把連自己都不喜歡的東西硬送給其他人。

▲（圖／張紋豪）

專訪到了尾聲，由於年節將至，特別問了李亞玫以高階管理者的身分，會如何挑選好的伴手禮送給客戶呢？她維持一貫「互相」的原則，強調「送禮是將心比心」的概念，必須先確定對方收到禮物是開心、高興的，不能抱著應付了事的交差心態。換言之，就是要投其所好、花心思了解收禮者。

要扮演好人生中的每一個角色很辛苦，但也因為這樣，才能成就更好的自己。

▲（圖／張紋豪）

此外，隨著近年大家健康意識抬頭，李亞玫也喜歡送一些保健類食品，像德信投信的關係企業── 芳茲生技所推出的燕窩飲、雪耳飲、滴雞精等商品，就很適合送各世代的客戶；如果送禮的對象是朋友，除了送保健食品外，好酒也是不錯的選擇。

「在不同的角色中，做到最好的自己」其實是一件很難的事情。隨著李亞玫一點一滴分享的經歷和觀點，也讓人體悟出人生的各種面向的價值，重要的是如何圓融，且設身處地為其他人著想，就像她以女人的圓融智慧與男孩的悠然姿態，一樣能闖出屬於自己的一片天一樣！

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