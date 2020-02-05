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新竹市直達桃園機場巴士　票價150元「24小時不打烊」6日通車

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▲新竹到桃機1250班次有24小時營運、省錢、無障礙三大特色。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹到桃機1250班次有24小時營運、省錢、無障礙三大特色。（圖／新竹市政府提供)

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市民朋友期待許久的「新竹轉運站－桃園國際機場」路線，終於要在明日2月6日上午10時發出第一班車，今日竹市府舉辦正式營運記者會，新竹市長林智堅於現場表示，新竹到桃機1250班次有24小時營運、省錢、無障礙三大特色，他上任後積極向交通部爭取該路段，感謝日豪客運承接營運，明日起民眾往返桃園機場將更為便利。

營運廠商日豪客運股份有限公司已於今（109）年取得營業登記證及路線許可證，預定於明起「新竹轉運站－桃園國際機場」1250班次將正式營運，今日記者會於火車站後站停車場舉行，日豪客運董事長林建良、公路總局副局長黃運貴皆到場，車身也首次亮相，現場在業者操作下，向大眾展示其無障礙上下車設備系統，盼新竹市交通環境更有愛無礙。

請繼續往下閱讀...

林智堅強調，桃園機場客運路線通車後，具備「24小時不打烊、更省錢、無障礙」等三大特色，第一，該路線24小時每小時整點都有班次，搭紅眼班機也不擔心；第二，票價只要150元，相較計程車、高鐵車票更優惠，還可以直達機場，車上還有WIFI與充電設備；第三，新竹市是友善的城市，該路段引進1輛無障礙大客車，身障朋友可搭乘特定班次前往機場。

林智堅表示，新竹市有科學園區、5所大學，還有許多國家級的研究機構，不少新竹市民以及園區從業人員需要到國外出差，市區到機場的交通需求量大，過去擔任議員期間就有不少民眾向他反映，因此他從2016年就指示交通處研議規劃，至今正式營運歷經近4年的努力，經歷了多次會議及公文往返以及籌備期，在交通部公路總局的協助下終於有結果。

林智堅也宣布，新竹轉運站所在的後站未來將串聯前站進行「新竹大車站計畫」，該計畫預計投入超過50億經費來進行，並將於2月中送進國發會審核，相信可以順利通過國發會審查，該案將是改善前後站發展失衡最關鍵的建設，盼中央與地方攜手，讓新竹市這座城市持續躍進。

黃運貴表示，感謝新竹市政府重視，新竹市民與苗北民眾的確有該路線的需求，盼各界協助行銷該路線，宣導民眾多加使用，讓該路線永續經營。日豪客運董事長林建良表示，感謝林智堅市長爭取開放該路線，日豪是第一條從新竹市到機場的路線，他們特別針對行動不便乘客打造全新無障礙車輛，通車後將提供24小時服務。

新竹市政府交通處副處長曾群明表示，該路線每小時一班車，雙向對開，民眾不管是在凌晨、清晨或半夜紅眼班機都有巴士帶你前往機場的時間。該路線在新竹市境內停靠站為新竹轉運站，公園、二分局、馬偕醫院、清華大學、交通大學，上高速公路後直達第二航廈及第一航廈，相當的便捷。

日豪客運表示，該路線票價為150元，可使用電子票證（悠遊卡、一卡通）於車上刷卡或於車上購票，民眾如有疑問，可直接向日豪客運詢問。日豪客運洽詢電話：02-29724082。

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