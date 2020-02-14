男友挑這款！和溫柔系男生談戀愛　自己就像隻被寵愛的貓咪

▲男友要怎麼挑？挑溫柔系男友就對了。（示意圖／CFP）



文／世界欠我一個你

和溫柔的人談戀愛真的太舒服了，為什麼要和溫柔的男生談戀愛？

很簡單，因為溫柔的男生像是清風，他會用最輕的力氣、最甜的方式與你相處，他不會捨得讓你受委屈，你會感覺自己被整個世界溫柔相待。他像是寒冷季節裡的一床被子，又像是冬日裡的溫泉，他會讓你感到滿滿的安全感，只要和他待在一起，看一看他的眼睛，你很快就渾身充滿了力氣。

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有人說：溫柔是一種特別的內在力量，能驅散不安的情緒、能復甦枯萎的愛情。



和溫柔的男生談戀愛，你會感覺自己就是一隻被寵愛的貓咪，他說話很輕，很有禮貌，對你就像對待一個瓷器般溫柔體貼。他不是故意討好你，也不是為了做做樣子讓你開心，他是真的用生命在溫柔地對待你，他的溫柔能夠讓你收起不安，回歸平靜。溫柔的男生都帶著一種讓人無法抗拒的魅力，他對全世界都溫柔，對你最溫柔。

我有個朋友，脾氣出了名的暴躁，玩遊戲的途中會突然暴跳如雷，甚至有時候會毫無理由就突然變得很情緒化。直到後來遇見了一個很溫柔的男生，她簡直像變了一個人似的，整個人也變得輕聲細語了起來。

我問她為什麼會有這麼大的變化，她說因為男朋友，每次想和那個男生拌嘴，男生就只知道衝著她笑，然後摸摸她腦袋，無論她有多少氣都消了，所以她的脾氣也逐漸變好了。

是這樣的，遇見了一個溫柔的人，你自己都會不自覺地善待周圍的一切。你會感覺到柔軟的力量，也會慢慢地喜歡這種平靜的感覺，而且你也會被那個溫柔的人照顧得很好，就像是睡在一床剛剛被太陽曬過的被子裡，太舒服了。

這世界讓人嘔氣的事情已經太多了，讓人感到寒心的人也太多了，難得有一個人願意輕聲細語地對待你、包容你，問你開不開心，今天過得好不好，所以就請你珍惜這樣的人吧。假如你難過，他會陪你難過，你要是還不好，他也會一直待在你身邊直到你不再難過。和一個溫柔的男生談戀愛，真的是一件很幸運很幸運的事情。

你要相信，總有一天你會遇到那麼一個人，他待你溫柔，他理解你的脆弱，他會成為你的鎧甲，你們會一直幸福下去。

★本文經高寶書版授權，摘自《世界欠我一個你》。