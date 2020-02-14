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2020情人節「相見卻無法相擁」　醫護奮戰一線「隔窗傳愛」...網淚：謝謝你們！

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記者蔡儀潔／綜合報導

肆虐的疫情讓2020年情人節變得不平凡，在這段時期，陸續發生不少動人的愛情故事，例如95後小護士與男友隔窗親吻，還有醫警夫妻隔玻璃打電話，伸手卻碰不到對方。相比「疫情時期的愛情」，人們更願意稱之為「戰『疫』時期的愛情」。

▲陳穎。（圖／翻攝自中新社）

▲男友黃千瑞看到陳穎的照片後，感到十分心疼。（圖／翻攝自中新社）

隔窗親吻

據《看看新聞》報導，如今大陸的醫護人員全都守在第一線，而護理師陳穎也不例外。為了零距離的守護確診病人，她必須穿戴厚重的防護衣才能進入病房，每天滿身大汗，就連觸覺也變得不太靈敏，也因為長期配戴口罩、護目鏡，導致臉上滿是又深又紅的傷痕，有時到了隔天，那些壓痕都還來不及消退，就又要戴上「武器」返回戰場。

▲陳穎。（圖／翻攝自中新社）

▲兩人隔窗親吻的畫面讓人看了大呼心酸。（圖／翻攝自中新社）

男友黃千瑞看到陳穎的照片後，感到十分心疼，因此立刻衝往醫院，經11天沒有見面的兩人只能隔著玻璃、用手機來對談，戴著口罩來親吻彼此。陳穎與男友原本準備在2月14日當天登記結婚，然而卻因疫情而打亂了計畫，但他們現在又有一個甜蜜的約定，黃千瑞說，「等疫情一結束，等她從醫院出來，第一件事情就是去領結婚證。」

▲醫警夫妻隔著玻璃打電話，伸手卻碰不到對方。（圖／翻攝自觀察者）

這麼近、那麼遠

江蘇徐州醫科大學附屬醫院的感染性疾病科護士，從疫情爆發以來，她與全科的醫護同仁就都沒回過家，而她丈夫是徐州市公安局開發區交警大隊的民警，在疫情查控點也已經連續工作了數十天。丈夫坦言，兩人十幾天沒見了，「心裡老是酸溜溜的」，於是便趁著上班前，2人相約在隔離病房的大樓內外，隔著玻璃匆匆見上一面。

2人隔著玻璃打電話的畫面被拍下，網友描述這動容的一幕為「這麼近、那麼遠」，紛紛留言稱，「致敬所有一線的抗戰英雄」、「平凡又偉大」、「世界上最遙遠的距離」、「奮戰在一線的都是這樣的小人物」、「有你們捨小家為大家的無私奉獻，才換來我們大家的安寧平靜生活」。

▲王玥玲穿上粉紅色的護士服作為「婚紗」。（圖／紅星新聞）

5分鐘的視訊婚禮

四川護士王玥玲與消防員秦篤山相戀2年，兩人決定1日舉行婚禮，但由於武漢肺炎疫情爆發，他們的計劃不得不取消，但為了不留下遺憾，他們舉辦一場僅5分鐘的視訊婚禮。

婚禮當晚，王玥玲身穿粉紅色護士服、戴著頭套和口罩，緩緩走進婚禮現場，儀式時間僅有5分鐘，參加人數不足10人，但她說，雖然沒有親朋滿座，但這場婚禮很有紀念意義。兩人對著手機熒幕互相表白，新郎秦篤山也在視訊那頭激動的流下了淚水。

▼視訊婚禮僅有5分鐘。（圖／紅星新聞）

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