「愛的迫降」港男願隔離14天為娶台灣媳　醫護情侶投身防疫婚禮延期

記者陳涵茵／台北報導

今是西洋情人節，五星級飯店餐廳生意強強滾，但婚宴會館今年2月真慘淡，婚宴業者忙著處理延期事宜，也透露幾對新人愛的小插曲。有醫護人員新人們為了大愛犧牲小愛，霸氣延期全心投入工作中，也有港男為了追愛寧願隔離14天也要把台灣媳婦娶進門，真愛就在患難中展現。

▲婚宴業者生計也受到波及。（圖／青青婚宴文創集團提供）



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▲多達一成的新人們選擇將婚宴延期。



青青婚宴文創集團董事長、台灣婚宴文創協會理事長吳永強談起新冠肺炎衝擊婚宴生計時，也意外曝光了許多感人的小故事，「有一對醫護人員原本訂在2月15日結婚，但年前特別打電話過來說新冠肺炎疫情有變，希望直接延期到6月甚至10月。」吳永強提到主要是新郎新娘工作會更忙碌，而且賓客中大半是同業，「新人覺得還是讓大家安心工作，直接延期。」兩人決心全力投身防疫工作，霸氣延期。

▲不少新人乾脆將婚禮延期。



有人婚宴延期也有人緊急「愛的迫降」，吳永強提到，「有一位香港男生預計3月來台和心愛的女友結婚，以為他會因疫情延期，沒想到對方說，絕不，此時此刻，他更感受到女友的重要，所以會提早來台隔離14天。」全台婚宴產業雖因疫情大受影響，也因此發生了許多感人的小插曲，患難時更能見真情。

▲2020上半年婚宴會館生意慘淡。



台灣婚宴文創協會理事長吳永強透露從疫情爆發後，影響首當其衝當然是春酒，婚宴會館生意大不如前，北部尤其最受影響，2週前至少就有多達一成新人延期，下訂桌數也跟著減少一成。對此，吳永強強調，現在大家防疫觀念都有，宴會時也會規範會館在賓客入場前，實施量體溫、雙手消毒，且工作人員全面戴口罩，要新人們別太擔心。