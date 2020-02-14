傳播路徑解密超燒腦！2個「互不相識」家庭先後確診…竟因一頓年夜飯

▲三個互不相識的家庭餐廳鄰桌就餐時被傳染。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州市在1月22日報告第一例新冠肺炎確診病例後，新發病例一直以從湖北輸入性病例為主，但進入2月，當地發現開始出現本地居民發病。近日，廣州市、區疾控機構在開展流行病學調查時，撥開重重迷霧，將3個互不相識的家庭聚集疫情成功關聯在一起。

A家庭：一家三口相繼發病

2月初的一天晚上，廣州市某區疾控中心接到轄區內某大型三甲醫院送檢的一份病例標本，經過檢測，發現呈新型冠狀病毒核酸陽性。

發病的是A家庭中的女主人，本地人。疾控部門對她的流行病學調查顯示，她本人在發病前14天沒有湖北或武漢的居住史和旅行史，一直生活在廣州，也沒有接觸過相關的疫區人員。

在調查過程中，女主人主要描述了她發病前聚餐、活動經過以及和朋友同事的接觸情況，同時也提到了大年三十外出就餐的情況。

在女主人發病的第二天，A家庭的男主人和女兒也出現身體不適，經過採樣、檢測，同樣被確診。

忙碌中，疾控工作人員心中暗自納悶，「沒有相關疫區人員接觸史，也沒有去過湖北等地，難道這麼快，廣州就出現了本地社區傳播？」

▲香港市民都戴上口罩防護。（圖／達志影像／美聯社）

B家庭：女主人確診

疾控人員這邊才剛做完對A家庭的流行病學調查，當天晚上又接報轄區內B家庭的女主人發病了，而且發現她也是本地人，「這回麻煩了，本地人報告越來越多，形勢不妙啊。」

疾控部門馬上對B家庭的女主人進行流行病學調查，卻出師不利。因為在調查過程中，B家庭女主人總是說，很多事情都不記得了，就記得年三十下午去了趟花市，去一個親戚家吃了個飯，懷疑自己是被前幾天不舒服、可能得了流感的母親傳染的。

原來，這戶家庭的女主人與82歲的母親同住。母親在1月下旬就出現了發熱、咳嗽、流涕等不適，就醫後症狀沒有明顯改善。本次就診，母女一起在醫院就醫，不過，母親採樣檢測結果卻是陰性。患病女主人堅決表示，從沒有接觸過湖北或武漢來廣州的人員，也沒有接觸過類似病人。

面對B家庭的女主人因生病導致的不良情緒，疾控調查人員沒有繼續追問，但放下電話後，又打通了B家庭男主人的電話。

男主人此刻正在某三甲醫院的發熱門診隔離，等待新型冠狀病毒的檢測結果。在疾控調查人員的慢慢引導下，男主人回憶起發病前的就餐、活動、接觸的人員，每天的活動軌跡開始逐漸明朗。

此時，男主人提供了一個重要資訊，大年三十中午，他們全家人曾外出到一家餐廳就餐。

線索：大年三十中午，兩家人在同一餐廳同一層樓用餐

「嗯？這家餐廳的名字怎麼這麼耳熟？！」疾控調查人員警覺地想起，之前調查過的A家庭也說去過同一家餐廳就餐，而且正正是同一個時間段！

難道這其中有什麼聯繫？疾控人員繼續追問A、B兩家當日就餐的就坐位置發現，當時兩家人就坐在同一樓層靠窗的位置！

A家庭和B家庭表示，彼此並不認識。可是，兩個本地家庭發病前同時在一個時間段，在同一餐廳就餐，發病時間相近，難道是同時接觸了什麼傳染源？

▲過年，很多家庭都選擇去餐廳聚餐。（圖／達志影像／美聯社）

C家庭：5人早前相繼被確診，所住旅館就在A、B就餐餐廳附近

調查人員看著餐廳的位址陷入了沉思，很快，前期處理完畢的一個家庭聚集性疫情再次進入了腦海。

過年前的某天早上，來自湖北武漢的C家庭一行10人抵達廣州履行，他們搭乘地鐵，品嘗美食，到景點遊玩，一切看似都很正常。

大年三十下午，C家庭在午餐後回到入住的旅館。當天下午，其中一位老年女性開始出現低熱和乾咳等不適，便和老公打的士到市內某大型三甲醫院就診。「武漢來廣州，發熱、乾咳」，臨床醫生發現了新冠肺炎疫情的「警號」，很快就為病人進行了咽拭子採樣，發現核酸陽性。

疾控部門馬上按規範開展流行病學調查，對發病前活動史及接觸史進行調查。C家庭中其餘9個人相繼被送到廣州市的集中隔離點進行醫學觀察，而在此後的一個禮拜內，其中有4人相繼被確診為新冠肺炎患者。

C的家庭聚集性疫情早前都被認為武漢輸入引起的，事件在此時已處理完畢。不過疾控調查人員回想起來發現，C家庭所住的酒店就在該A、B家庭所提到的餐廳附近，這裡面是否也暗藏玄機？

「破案」： C家庭感染相鄰就餐的A、B兩家

疾控調查人員馬上調取了C家庭前期的流行病學調查資料，並再次打通電話，對C家庭的密切接觸者進行調查。經對方回憶確認，大年三十中午C家庭一家人也在A家庭、B家庭就餐的餐廳聚餐。

「你們的座位靠近哪裡？」調查人員緊抓著這一點不放。不料，對方回憶後回答，「靠窗！」於是，疾控部門立即趕赴3個家庭所共同提的那家餐廳，調取了餐廳當天的監視器畫面。原來，三個相互不認識的家庭，當天就坐在同一排靠窗相鄰的三桌。

來自湖北的C家庭坐在中間，A、B家庭分別為C家庭的左右鄰座。C家庭當天中午聚餐後，下午隨即有人發病，而A、B家庭發病的時間也符合新冠肺炎的潛伏期。

由於當天是年三十，餐廳內餐桌擺放得比較擁擠，相鄰距離在1米之內，而且用餐時間比較長。綜合分析，疾控部門認為，這是一起由於有共同就餐餐廳暴露史而導致的新冠肺炎聚集性疫情。