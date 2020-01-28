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平板電腦2020十大預測！　IDC：5G版要等手機先普及　AI語音、3D硬體應用更普遍

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▲▼第一代ipad 2010ipad。（圖／路透社）

▲5G平板電腦市場仍有待觀察。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

市場調查機構IDC發布了2020年平板電腦十大預測，像是中國大陸平板電腦市場在經過連續四年下滑後，終於在去年觸底反彈。今年5G平板將會上市，但初期的平板市場仍有待觀察。

IDC認為，去年平板電腦銷售大開紅盤的主要原因，是因為晶片、螢幕、記憶體等硬體的升級和應用領域的逐步發展，平板電腦的能力也不斷提升，刺激了消費者的購機慾望。

外界普遍認為5G技術在今年會有相當大的突破，但5G平板市場仍有待觀察。IDC預計5G手機要先普及，5G平板才有可能接著增長，而資費和定價也是關鍵因素；且未來平板市場依然會以連接Wi-Fi為主，5G平板將會搶奪更多4G平板市場的份額。

IDC對於中國大陸平板電腦市場十大預測：

►預測一、消費市場將呈現下滑趨勢

繼2014年平板的銷貨高峰期後，平板市場經過連續四年的下滑，終於在2019年進入換機週期。高端品牌廠商有新品技術的革新，連帶拉動了市場增長，但長期來看市場需求難有明顯提升，預計今年將同比下降6%，呈現下滑趨勢。

►預測二、教育行業成為市場主推力

基於中國大陸提出「教育現代化2035」的目標以及實施「教育信息化2.0」，各地教育部門一方面藉由重視平台建設，一方面也積極引導學生購買平板以應用在學習上，提高學習效率；東部沿海發達地區教育訊息化日趨完善，日後國家財政資金將主要集中在中西部地區。預計今年教育行業將同比增長5%，且在未來2～3年保持增長趨勢，成為市場的主要推動力。

►預測三、Detachable（支援可插式鍵盤）平板高速增長

Detachable今年將繼續保持高速增長態勢，增幅接近60%。在領頭廠牌的引導下，越來越多的平板將跳脫娛樂屬性，在支援手寫和可插式鍵盤的同時，增強與軟體應用間的體驗，增強辦公場地的應用並提高日常使用頻率。

►預測四、AI語音在平板電腦上使用更加廣泛

未來將會有更多平板支援AI語音技術。去年支援AI語音的平板比例已達59%，IDC預計今年將達到65%。隨著5G、物聯網時代的到來，再加上智慧型家居設備的普及，支援語音技術的平板勢必會成為一個重要的管理硬體。

►預測五、更多平板電腦將搭載3D硬體系統

未來將會有更多的平板可搭載3D硬體系統，為更多的AR／VR設備或應用做準備。結合AI語音，平板將在遊戲、教育、安全等商用市場上發揮更大的作用。

►預測六、螢幕更新率會進一步提升

更多平板會搭載90Hz或120Hz的高螢幕更新率。隨著全螢幕、挖孔螢幕等技術應用的普及，未來平板螢幕除了尺寸、螢幕比例、分辨率都將不斷提高，螢幕更新率也會跟著有進一步的提升，以提高流暢度與體驗感。

►預測七、平板電腦的性能將持續提升

受智慧型手機市場影響，消費者對高RAM和ROM儲存量的需求將繼續提升，4GB／6GB＋128GB組合的平板增長最為明顯；2019與2018年同期相較增幅超過100%，而6GB＋256GB也會獲得更多市場空間。隨著越來越多的平板開始使用當年的旗艦晶片，平板電腦的效能將持續提升。

►預測八、平板的用途將區分得更細

消費者對於平板的需求，將細分為影音、娛樂、教育、遊戲、辦公等用途，根據不同需求的劃分也會更加顯著，消費者將針對自己的需求選擇不同產品。低端產品作為影音娛樂和教育使用，中端產品作為影音遊戲和一般辦公用途使用，高端產品將成為專業辦公和生產力工具。

►預測九、5G平板的初期市場仍有待觀察

5G平板將會在今年正式上市，但初期市場仍有待觀察。IDC預計只有在5G手機普及後，5G平板才會開始進入成長期，但也取決於資費和產品定價。未來平板市場依然會以連接Wi-Fi為主，5G平板將會搶奪更多4G平板市場的份額。

►預測十、平板電腦單價持續提高

IDC預估2021年平板電腦市場的平均單價將達到324美元（約新台幣9750元），相較2018年同期增長8％。隨著產品效能提高、用戶需求趨多樣化以及5G技術的推動，平板成本也會相對提高。在市場需求沒有明顯增長的情況下，單價提高也將連帶提高廠商利潤，有利於新產品的開發和技術的創新。
 

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