指邱太三護妻回任高院領高薪退休　黃越宏二審逆轉免賠

▲ 邱太三告黃越宏 ，黃越宏二審逆轉不用賠償。（圖為資料照／翻攝自IVOD）

記者吳銘峯／台北報導

資深媒體人黃越宏，2017年間在平面媒體及政論節目中，接連批評前法務部長邱太三為妻子宋富美關說，幫助妻子回任法官，最後領走政府上千萬元的退休金。邱太三不滿，對黃越宏起訴求償300萬元並登報道歉。一審判決黃須賠償80萬元，案經上訴，高等法院12日二審卻逆轉改判黃越宏不用賠償。可上訴。

本案發生於2017年5月間，當時黃越宏撰稿或上節目指出，邱太三為幫助妻子回任法官，2011年間關說司法院，讓妻子趕在55歲的司法官任職期限前，順利回任法官；而後妻子退休，也領走政府上千萬元的退休金。報導及相關言論出爐後，邱太三隨即在法務部開記者會否認，並限黃越宏等人5天內道歉否則提告，黃越宏等人均不理會。邱太三在6月中提出民刑事相關訴訟，求償300萬元並登報道歉。

民事賠償部分，一審判決黃越宏須賠償80萬元，案經上訴，高等法院二審審理時，黃越宏主張發表文章與言論前均已查證，並採訪一些了解司法人事作業或參與其中的司法官員，但不便透露消息來源。

二審法院於12日宣判，合議庭認為黃越宏確實善盡查證義務，且針對可受公評之事做出善意評論，並未逾越言論保障的範圍，因此駁回邱太三的請求，逆轉改判黃越宏不須賠償、不須登報道歉。可上訴。

至於刑事部分，黃越宏一審遭判拘役50日、得易科罰金5萬元。但上訴二審後，高院認為黃越宏發表言論之際，正是《法官法》修法期間，故他所質疑之事攸關公共利益；即便黃越宏所傳述之內容與事實並非完全一致，但高院認為他並非司法偵查機關，沒有公權力的調查權限，因此高院認為他已善盡媒體的查證責任，故改判無罪確定。