「疾管家」真有其人！陳其邁曝光長相　網讚：是帥哥

▲行政院副院長陳其邁到疾管署開會，結果遇到「疾管家」本人合照。（翻攝自陳其邁IG）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎疫情延燒，許多不實的防疫消息在LINE群組間流傳，疾管署推出的官方LINE帳號「疾管家」，提供民眾正確的防疫資訊，成為民眾必加的「LINE好友」。行政院副院長陳其邁昨（12日）在IG發文，首度曝光疾管家本人的長相，引起網友熱議。

陳其邁表示，他到疾管署開會，結果一位捲髮帥哥喊拍照，「咦？他的LINE正夯！原來『疾管家』是真有其人，不是cosplay。」陳其邁解釋，「疾管家」是按照疾管署同仁的形象畫的，但是戴假髮，他不忘向民眾推銷要加「疾管家」的LINE。

▲陳其邁表示，「疾管家」是按照疾管署同仁的形象畫的，但是戴假髮。（翻攝自陳其邁IG）

▲陳其邁不忘向民眾推銷要加「疾管家」的LINE。（翻攝LINE）

「疾管家」的LINE頭像，是一位捲髮戴著圓框眼鏡的大叔，跟疾管署同仁相比，除了年齡略有差距，其餘特徵頗為相似，網友看到疾管家本人後，紛紛留言「真人版很帥」「同仁明明就是年輕帥哥，居然被畫成大叔」。

▲陳其邁戴起「疾管家」的假髮拍照。（翻攝自陳其邁IG）

陳其邁也搞笑戴起「疾管家」的假髮拍照，網友則表示：「這髮型厲害了」「我也有加疾管家喔❤️這個捲髮邁邁母湯」「邁邁新髮型真的很好…笑」「捲髮邁邁超可愛啦！！！❤️❤️韓系歐巴」。



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