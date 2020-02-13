快訊／第二例解除隔離！第10例「傳給妻子才確診」輕症台商痊癒

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）又有好消息！中央流行疫情指揮中心今（13）日公布，第10例40多歲男性台商三次採檢陰性，由指揮官陳時中宣布解除隔離。他也和首例個案一樣留下感恩信函給防疫、醫護人員「我不勇敢誰幫你堅強」訴說感謝。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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該名武漢台商是今年1月12日返台，於1月21日出現上呼吸道症狀，22日曾就醫檢查無肺炎情形故診斷為一般感冒；不久後他的妻子確診，成為第9例確定病例，但她並沒有任何中國大陸旅遊史，才回溯到台商身上，並且進行採檢確認陽性，差點成為「漏網輕症」。

中央流行疫情指揮中心今(13)日宣布，國內第10例新型冠狀病毒確診個案臨床症狀改善、三套採檢皆呈現陰性，目前恢復狀況良好，經由專家會議評估後，最快今日可解除隔離限制，可望於近日內出院。

個案今日以錄音檔敘述返台後從太太確診到自身也確診被隔離的過程中，醫療團隊除了提供專業的治療照護外，也時常給予支持與鼓勵，並對此表達最大的感謝與敬意。

第2例痊癒患者感謝信

我不勇敢誰幫你堅強 1090213

誠如台灣出現的第一例病人所說：「沒有任何一個人想要生病」。

當我看到陳部長在記者會上哽咽落淚的那一刻，我忍不住心中滿滿的感慨，我要向第一線的所有防疫人員說聲，您辛苦了！謝謝你們！

打從在大陸工作，一直沒有習慣在大陸看醫生，在返台前也沒有感冒，直到1月12日返台後的幾天，可能是兩地溫差著涼流鼻水，便到醫院就診，醫生做了CT檢查、喉嚨觀察，都沒有任何異狀，所以我也就遵循醫囑領藥回家休息並自主管理。但當28日太太因頭痛自行到醫院就醫後，卻被確診為武漢肺炎，這真的是晴天霹靂，我非常自責，更一度不能諒解醫生怎沒能在第一時間把我隔離呢？(後來才知，因當時不符合通報條件)。

三天後我也被確診，我們夫妻倆就這樣一前一後，住進了負壓隔離病房，即便失去自由很不方便，面對未知的疾病也有些不安，但我只能勇敢面對，只要家人還有社會大眾都能平安，我願意被隔離。

我住進醫院後，家人全部都變成全民公敵，我內心非常不捨與無奈，我明白人性都是擔心自己，深怕被傳染，但生病之後才能同理病人的無奈與無助。謝謝我的家人一直用語音方式陪我渡過這些日子，給我最大的精神支柱。當然，還有身邊的好朋友們，一直給我鼓勵，真的非常感恩，非常謝謝你們。

「換成您：明明知道有被傳染，會有危險的事，你會去做嗎?」

但一線的醫生、護理人員，為了要治療我們，必須近距離的接觸我們，幫我們量血壓、體溫、採檢體，不厭其煩的為我們說明病情，除此之外，還要照顧我們的日常，天冷了拿熱水、送棉被，在我們心情低落時，像是朋友般的陪我們聊聊天、加油打氣，給我們心理建設，甚至也把我們當作家人般，自掏腰包的買點心來跟我們分享，只希望我們能度過這難熬的治療時間，而當他們三班倒回到家還要跟家人做隔離，為我們保密個資，工作、家庭間奔走，一人分飾多角…試想她們內心需要多強大，而當我們康復後，她們還要再自主隔離14天，醫護人員的付出真的很令我們感動，真的真的真的非常非常非常的謝謝您們！

我想告訴大家，生在台灣真的很幸福，如果大家的抱怨能少些，多些感恩，正能量就能多一些。面對未知的疾病疫情，雖然造成我們很多生活上的不便，但相信台灣的醫療實力是可以讓國人受到良好的醫療照護，再次謝謝陳時中部長帶領的團隊及所有的照護我的醫護人員，謝謝您們，有您們真好，真的非常感恩您們。

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