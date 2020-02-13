「媽媽終於被當成人了！」孟加拉性工作者...首次舉行穆斯林葬禮　

▲「清真寺」是伊斯蘭教穆斯林聚會禮拜、學習教義的場所。（示意圖／CFP）

實習記者施怡妏／綜合報導

孟加拉為穆斯林國家，在當地性工作是合法的，但是當他們死去時，屍體會被隨意掩埋，或是丟到河裡。不過在上週，孟加拉破例為一位性工作者舉行穆斯林葬禮，打破穆斯林多數民族長期以來的禁忌。家屬欣慰表示，「很榮幸媽媽終於被當作人一樣來看待」。

根據BBC報導，這位讓孟加拉打破禁忌的人是哈米達．貝岡（Hamida Begum），她是孟加拉道拉特迪拉村（Daulatdia）內世界最大妓院之一的性工作者，因為生病而過世，享年65歲。貝岡的葬禮隆重簡單，但最令人驚訝的是，貝岡女士的葬禮竟然採用了穆斯林葬禮的儀式。葬禮上有400多人參加，祝禱儀式有200多人參加，貝岡的女兒拉克西米（Laxmi）感動表示，「從來沒想過媽媽可以如此光榮的離去，被當成人一樣對待。」

伊斯蘭領袖一直以來都拒絕為性工作者舉辦葬禮祈禱，及使在孟加拉性工作是合法的，但他們認為賣淫是「不道德」的行為。幾十年來，只要有性工作者死亡，屍體就會被丟到河裡，或是隨意掩埋，通常都是在晚上處理死者，如果在白天處置，當地人會拿著竹棍追打。

警察阿什庫爾·拉赫曼（Ashiqur Ra​​hman）表示，「這場葬禮是空前的場景，許多性工作者聚在一起替貝岡哀悼。」貝岡的女兒拉克西米表示，「希望在未來，在技院工作的女性們，包括我在內，死後都可以得到最基本的尊重，就像我的母親一樣。」