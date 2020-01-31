穆斯林超敢花！伴手禮「一箱一箱搬回家」　最愛來台看花海

▲觀光局去年邀請大馬穆斯林人氣女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）擔任觀光代言人。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

全球穆斯林人口眾多，光馬來西亞穆斯林就多達1800萬人，2018年來台馬來西亞旅客逾52.6萬人，尚有極大可開發市場。觀光局長周永暉說，鎖定穆斯林市場商機，今年已設立孟買、雅加達等服務處，預計今年上半年將於杜拜設辦。觀光局表示，穆斯林很敢花，伴手禮都是一箱一箱在搬的，特別喜歡來台賞花，如陽明山、中社花海等。

觀光局長周永暉表示，穆斯林是重要市場，觀光局日前邀請最受大馬穆斯林喜愛的當紅女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）再度來台拍攝「Salam Taiwan 2020」最新觀光宣傳影片，針對美食、生態、樂活、生活、購物五大主題，宣傳我國觀光資源。

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▲穆斯林特別偏愛來台欣賞花海。（圖／桃園市府農業局提供）

觀光局吉隆坡辦事處主任周士弼指出，若要吸引穆斯林，就要邀請穆斯林喜愛的明星偶像代言，透過電視廣告、網路宣傳等，吸引穆斯林眼光。他表示，穆斯林只跟著穆斯林旅行社買，若業者是華人，就會拒買，因此邀請明星代言，穆斯林就會認為「原來明星去了101，那我們也要去」，藉此打開心房。

周士弼表示，目前來台的馬來西亞旅客中，約12％為穆斯林，其餘均是華人，不過穆斯林的閱聽方式與華人市場不同，例如餐廳、化妝品、香水等都要有清真認證，車站等地也要有祈禱室，相當講究。

▲▼觀光局邀請穆斯林明星代言，宣傳效果優秀。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，全台已有210家餐廳、旅館獲得清真認證，主要交通場站與國家風景管理區均設有祈禱室及淨下設施，更陸續開發清真臺灣APP及清真販賣機等設施。周士弼指出，穆斯林是及時行樂的，敢花錢，小孩也生的多，若出國一定會給每一位家人買伴手禮，「都是一箱一箱在搬的」。

周士弼表示，穆斯林特別喜歡賞花，偏好景點包括陽明山、清境農場、台中中社花海、士林夜市、101大樓，喜愛吃水果，他們要去時尚的地方，由於自己國家就有鄉村，因此比較不喜歡出國去鄉下玩，除非有休閒農場、DIY體驗等不同遊程，才能吸引他們。