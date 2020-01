女穆斯林戴頭巾上班　炸雞店經理嗆「滾回家」慘被罵爆道歉了

▲美國22歲穆斯林科爾曼(左)上班戴希賈布,被連鎖速食餐廳炸雞快遞(Chicken Express)店經理要求滾回家。(圖/翻攝Twitter@thatgirlfolake)

記者吳美依/綜合外電報導

來自美國德州沃思堡(Fort Worth)的22歲女子科爾曼(Stefanae Coleman)是一名穆斯林,在連鎖速食餐廳炸雞快遞(Chicken Express)工作,上班時戴著頭巾「希賈布」(Hijab),卻被店經理要求脫掉,因為不符合企業的員工服裝規定。她拒絕以後,竟被要求「滾回家」,氣得將對話影片分享到推特,被網友們瘋傳。業者遭許多人痛批歧視,最終出面道歉。

I converted to Islam not too long ago and I started wearing my hijab, I went to work today and was kicked out because my hijab was not apart the “ dress code” apparently and I wasn’t allowed to wear it. Don’t come to the chicken express in Fort Worth!! pic.twitter.com/xiulAEJS8y