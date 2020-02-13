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川普新預算刪「全球衛生基金」30億…WHO佔一半　民主黨議員：浪費紙

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▲▼美國總統川普針對伊朗空襲發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普大砍全球衛生基金預算。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普在新年度的財政預算中，大幅縮減全球衛生基金，從2020年的91億美元砍至60億美元，其中給予世界衛生組織（WHO）的經費少了53％、泛美衛生組織（PAHO）更是少了75％。川普政府表示，已經額外撥款給美國國際開發署的衛生安全計畫，加強美國當地的防疫，減少給予國際組織的經費，目的是希望在全球健康方面，負起更大的責任跟效率。

面對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情，川普政府宣布，投入1500萬美元至國際開發署（USAID）的衛生安全計畫，另外也撥款2500萬美元的緊急儲備金，用於僑民撤離與應對疫情爆發。

不過，另一方面政府卻大幅削減「對外援助」（foreign aid），從2020財政年度的550億美元，縮減至440億美元，其中「全球衛生基金」（Gloval health funds）更少了30億美元的預算，裡面包含WHO的53％，以及PAHO的75％。

此舉引發國會兩黨議員批評，眾院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）表示，如此魯莽的刪減外交預算，並不是個妥當的草案，「總之這個預算就跟總統先前提出來的一樣，完全是浪費紙張。」美國全球領導力聯盟（USGLC）執行長施萊爾（Liz Schrayer）也說，USAID增加的預算，不足以抵銷全球衛生基金減少的30億美元，「新冠肺炎教我們的就是，只要全球任何角落出現威脅，那麼全世界就全會面臨威脅。」

副國務卿畢根（Stephen Biegun）表示，增加USAID的預算目的是，加強美國境內對抗病毒的能力，「它使我們能提供必要的靈活性，以應對新出現的全球健康威脅，如新型冠狀病毒和伊波拉病毒。」

國務院預算規劃司司長皮特金（Douglas Pitkin）說，削減全球衛生基金原因在於，希望在全球健康方面，負起更大的責任跟效率，「解決疾病和健康危機的最好方式，就是直接向特地國家提供援助。」

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