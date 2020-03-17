更新／五角大廈被攻陷！37人確診新冠肺炎　國防部正副部長被隔離

▲美國國防部長艾思博（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏、張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎疫情在美國不斷擴散，美國五角大廈出現37例確診，因此周一（16日）宣布，將國防部長艾斯培（Mark Esper）和副部長諾奎斯特（David Norquist）進行緊急隔離，為了確保戰力維持正常運轉，兩人將有一段時間內無法面對面說話。

根據「CNBC」報導，中國武漢爆發的新冠肺炎攻進美國軍方，甚至直搗高層；據了解，軍方內部疫情從印太指揮部（U.S. Indo-Pacific Command）開始擴散，造成18名軍人、3名公務員、13名相關人員和3名承包商，總計37人確診。

「即日起，國防部長和副部長將進行彼此隔離」，國防部公共事務助理霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，接下來五角大廈內許多會議將會以電話進行，「代表他們和他們的員工只會透過電話會議進行交談。」

▲前排左起總統川普、副總統彭斯，以及國防部副部長諾奎斯特（David Norquist）。（圖／達志影像／美聯社）

霍夫曼表示五角大廈力圖控制疫情發展，「我們正在監控進入部長辦公室的每一個人，並限制人員的進出權限。」他解釋國防部有一套措施，能夠讓部長和副部長無論何時何地都能持續坐鎮工作，「我們有能力做到甚至連大公司都無法辦到的事，所以我們會繼續盡其所能地保護指揮官和運轉能力。」

五角大廈是全世界最大的辦公大樓之一，目前固定雇員至少2.2萬人。美國目前疫情仍處在上坡走勢，累計確診已經突破4000人，近100人死亡；稍早舊金山市長已經宣布城市軟性封鎖，要求居民非必要禁止出門，禁令從17日零時開始生效。

出稿0633

更新0731