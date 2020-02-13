「南山醫務社工獎」第三屆入圍名單出爐！決審將選出典範獎、優秀獎醫務社工

▲醫療單位中，醫務社工更是不可或缺。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

財經中心／台北報導

新型冠狀病毒疫情席捲全球，人心惶惶的時刻，堅定站在抗疫前線的戰士，除了醫護人員們外，還有一群醫務社工，在這非常時期，不只持續關懷服務個案，走出醫院社工室，支援醫院量測體溫及衛教宣導的防疫工作，醫務社工平時用專業療癒病患及家屬的心，這時更成為院方的最佳後盾。

南山人壽慈善基金會感念醫務社工默默付出的辛勞，與中華民國醫務社會工作協會創立全國第一個為這群守護天使所設立的「南山醫務社工獎」，今年邁入第三屆，入圍名單揭曉，共有6位醫務社工及6家醫院的社工團隊，從眾多參賽者中脫穎而出。

本屆南山醫務社工獎收到來自全台78家醫院、共96件的申請，團體組除醫學中心，還有區域、地區及精神專科醫院；而個人組參賽者，則從臨床服務社工員至資歷逾30年的資深主管都有，經過來自社工、醫療、社福、公部門領域的評審，全面檢視評估，產生本屆入圍的一時之選。

「感謝您多年的陪伴，每當快跨不過去時，第一個就想到您，努力穩定自己的情緒……好好生活」這段感謝文字，是個人組入圍者三軍總醫院的醫療社工師許如悅收到，服務於精神醫學部的她，邀集身心疾病的病友組成志工復健團體，互相支持，化作盞盞亮光，照亮病患眼前的路。而同樣致力於團體互助治療的，還有衛生福利部澎湖醫院的鍾幸鈴，身處離島資源有限，但憑藉專業及堅持的精神，發展安寧療護、自殺關懷防治等服務，完善社區照護。

台灣失智症協會推估，我國30歲至64歲的失智症人口有1萬2000人，相較於年長患者，早發性個案更難以接受，個人組入圍者桃園長庚紀念醫院失智症中心專職社工師魏其旆，曾接觸一名服務對象，儘管症狀符合，但家屬仍堅持「我先生絕對不是失智症！」透過不斷的溝通及耐心陪伴，才讓該個案順利轉診並接受治療。

此外，亞東紀念醫院的熊蕙筠在多年的社工生涯中，因應政府政策之推行，積極參與家庭暴力暨性侵害相關業務，陸續成立以病人為中心的各項服務；更建構臨床社工人才培訓機制，以培養更多臨床服務人才投入第一線，讓病人能夠得到更加完善的就醫品質。

個人組入圍者的傑出表現，還有臺北市立聯合醫院林素妃，積極協助整合相關資源，提供從病人到家庭、醫院到社區的連續性照顧，整合原本零散於各處的分段服務，讓病人就醫過程中所可能遇到的障礙降到最低；也透過招募音樂系大學生到漸凍人病房擔任演奏志工，藉由音樂、創作等藝術治療，陪伴了許多病友及其家庭；任職於奇美醫院的黃黛縈，則是在器官捐贈推動過程，悉心照顧捐贈者家屬的感受，運用繪本或心情筆記，讓他們在創作過程，與遺愛人間的親人重新連結。

獲選入圍的參獎醫院部分，北部地區，有積極走入學校、社區等，進行防治宣導的三軍總醫院精神醫學部、充份發揮社區型醫院特色的天主教永和耕莘醫院；而中部的臺中榮民總醫院，則是因為成立早產兒童、癲癇病友等多樣性的病友關懷團體，而讓評審眼睛為之一亮。

南部地區，有高雄市立聯合醫院的精障者整合性醫療職業復健之庇護性訓練場，以及高雄長庚守護受虐兒少的兒少保護暨發展中心，獲得評審青睞；東部的門諾醫院，在2018年花蓮大地震時，投入大量人力及醫療資源，成功地扮演醫病間最佳溝通橋樑，讓全台都印象深刻。

本屆南山醫務社工獎入圍者，將透過決審選出「典範獎」、「優秀獎」得主，預計3月17日在臺北南山廣場藝文中心舉行頒獎典禮。南山人壽慈善基金會自2013年啟動「南山慈善基金—醫療關懷計畫」以來，與全台204家醫院合作，在醫務社工協助下，幫助超過3.4萬弱勢病患安心就醫，合作過程中，深刻感受醫務社工的專業與奉獻。南山人壽慈善基金會期盼透過醫務社工獎，讓社會大眾看見醫務社工的光輝，為台灣健康照護環境帶來更多幸福力量。

▲第三屆「南山醫務社工獎」入圍名單。（圖／《ETtoday新聞雲》記者製）