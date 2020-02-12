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天珠「天地眼中眼」引殺機！台商買凶狂刺好友32刀亡　殺人計畫曝光

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▲嫌犯奪走張男身上價值1042萬元的14顆天珠。（圖／台中地檢署提供）

▲嫌犯奪走張男身上價值1042萬元的14顆天珠。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台商黃焌柚向張姓天珠商借珍貴的天珠「天地眼中眼」，不料黃經商失利，私下將「天地眼中眼」變賣得手人民幣38萬元，張男得知後心生不滿，逢人便說該天珠是為他所有，卻被陳轉售；後來黃因在外積欠款項，又知悉張隨身攜帶高檔天珠，遂勾結李政達等人，於2019年11月間以買天珠為由約出張男，再由李持刀狂刺張頭頸部32刀致死，並搶奪14顆價值新台幣1042萬元的天珠，黃到案時竟辯稱「一切都是開玩笑」，否認為主使者，台中地檢署12日偵結，依強盜殺人等罪起訴黃等7人，並請法官對黃從重量刑。

起訴書指出，黃焌柚與被害的張姓天珠商原是因天珠而結識的好友，交情好到張數年前願意出借價值不斐的「天地眼中眼」讓黃配戴。而黃到大陸經商失利後，將「天地眼中眼」販售得款人民幣38萬餘元，回到台灣後，張向黃追討「天地眼中眼」未果，得知黃已變賣後，怒不可抑，不但逢人便訴說此事，還在臉書上表明自己才是「天地眼中眼」的所有人，引起黃男不悅。

▲警方將行兇的嫌犯陸續帶進警局。（圖／資料照）

▲警方將行兇的嫌犯陸續帶進警局。（圖／資料照）

2019年8月，黃男返台因吸金事業不順遭羈押、起訴，積欠了不少款項，由於黃知悉張都會隨身攜帶高檔天珠，遂起殺機，勾結同樣急需用錢的李政達（25歲），請李找幫手，李則透過邱聖華（18歲）找來李之楷（18歲）、洪郁翔（19歲）、黃昱瑋（19歲）等人，打算將張綁架殺掉再埋屍，趁機奪取其隨身攜帶的天珠，並答允來協助的人，每人可得新台幣3萬的報酬。

黃男將張的大頭照、生活照、台胞證及手機號碼，透過手機傳給李政達，並指示李準備圓鍬、手套、童軍繩等物，至同年11月18日，黃告訴李已找好太平區十九甲山區及望高寮等處作為埋屍地點。

同月24日，李政達以購買天珠為由，誘騙張於25日至台中市北屯區春水堂後方停車場見面，洪郁翔、黃昱瑋因故無法到場，李之楷臨時以5萬元為代價，找來友人蔡信佑（19歲）支援。

張抵達停車場後，李政達等人出拳毆打張，蔡抓住張的雙手，李政達拿出預藏的折疊刀朝張的頭頸部狂刺32刀，張當場血流不止、不支倒地；李等人將重傷的張男帶上車，載至預先找好的埋屍地點，再取出張身上價值1042萬元的14顆天珠。

▲台中張姓天珠藝品商遭劫殺，嫌犯作案用車。（圖／資料照）

▲台中張姓天珠藝品商遭劫殺，嫌犯作案用車。（圖／資料照）

不過，李等人的行兇過程遭路人發現並報警，警循線發現李等人的車，李男駕車自撞電線桿後，3人下車逃逸，警遂將其逮捕，並將受重傷的張男送醫搶救，但張傷重不治，警方根據李等人的口供，循線逮捕幕後的黃焌柚。

黃焌柚到案時，否認自己是主使者，還辯稱「一切都是開玩笑」，不過他供稱，曾帶李政達查看張的住處，也傳送張的大頭照、生活照等資料給李，否認要求李準備圓鍬、手套、童軍繩等物，也確實曾與李勘查埋屍地點。檢察官依其餘同夥指證，認定黃涉嫌重大，予以起訴。

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