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苗栗叔姪殺犬案一審判無罪！今二審開庭　50動保人士舉起「人神共憤」抗議

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記者白珈陽／台中報導

2018年震驚全國動保案件「苗栗邱姓叔姪疑似屠殺犬隻」，20隻被收養的流浪犬，疑遭人宰殺吃下肚，嫌疑人邱男、莊男及越南籍阮男於一審時獲判無罪，引起動保人士強烈反彈風浪。11日上午於台中高等法院二審開庭，法院外聚集了約50名動保人士，舉起「假領養真屠殺」、「人神共憤」等字牌抗議，旁聽席則全數滿座。

▲苗栗「叔姪殺犬案」11日台中高等法院進行二審，約50名動保人士到場聲援。（圖／記者白珈陽攝）

▲苗栗「叔姪殺犬案」11日台中高等法院進行二審，約50名動保人士到場抗議，活動發起人之一的林小姐（中戴帽穿紅衣者）表示，這個社會，不應該存在這麼多的動物悲劇。（圖／記者白珈陽攝）

苗栗縣通霄鎮邱姓叔姪，於2018年1、2月至公立收容所領養20多浪犬，動保志工於追蹤領養後近況察覺有異，報警追查，邱男（70歲）涉嫌每隻200元賣給莊姓男子（72歲），再由越南移工阮姓男子（34歲）宰殺食用，且搜索發現血跡鍋碗、動物毛髮、項圈、狗頭骨、殘肢等；苗栗檢方依違反動物保護法將邱姓叔叔、莊男及阮男等3人起訴。

不過，法官依現場死亡犬隻、毛髮無法證明是否與邱姓叔姪領養相符，難以認定是犬隻遭殺害後所留下，因此沒辦法以這些跡證來證明3位被告有宰殺行為，故一審被告獲判無罪；判決出爐後，苗栗地檢署檢察官不服再提上訴，於2019年12月19日，台中高等法院召開二審準備庭，釐清該案爭議點。

2020年2月11日，台中高等法院召開二審審理庭，法院外聚集了約50名動保人士為該案逝去的犬隻聲援，審理庭中，3名被告均聲稱自己沒有殺狗、違反動物法。

▲▼ 台中高等法院外擺滿「假領養真屠殺」、「人神共憤」等抗議字牌。

邱男辯稱，因莊男年紀大了身體不好，需要養狗看家，於是將犬隻送給莊男；莊男說，後來因身體因素沒有辦法養狗，附近外勞的孩子問他能不能把狗給他養，便將狗送出去；阮男則稱，他長期吃素，所以不會吃狗肉。

抗議活動發起人之一的林小姐表示，這個社會，不應該存在這麼多的動物悲劇，一個好的判決，可以阻止下一個事件的發生，要讓那些犯案的人知道，這樣的事情是司法所不容許的。但在司法裡面，動物的案件很難被判罪，因此犯罪者便肆無忌憚，「這是不對的，要從司法來制止」。

審理庭結束前，審判長當庭向3名被告詢問：「你們認為，你們應該要判重罪、輕罪還是無罪？」，3名被告均回：「無罪」。本案將於3月24日宣告判決。

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