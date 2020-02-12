賣豬腳爌肉飯僅1個月　賓士男凌晨撞店面...老闆嘆：武漢肺炎已流失3成顧客

▲賓士男開車撞爌肉店還將廚餘桶撞噴飛。（圖／記者白珈陽翻攝，以下同）

記者唐詠絮、白珈陽／台中報導

真是屋漏偏逢連夜雨！1月5日才開始在台中大里試營運賣豬腳爌肉飯，沒想到就在12日凌晨被賓士男衝撞店面，損失超過30萬元，店家上午仍舊開門營業，記者上午去電訪問，陳老闆正在廚房忙著烹煮食物，生性樂觀的他說被撞了只能自認倒楣，如今水管被撞斷，整家店沒水可用，今天還是跟隔壁借水來接用。

▲賓士男開車撞爌肉店還將廚餘桶撞噴飛。

再一星期即將入伍的許姓男子（21歲），12日凌晨開著價值300萬白色賓士車行經大里區文心南路時，疑似因為吃了感冒藥頭暈，自撞擺在餐廳外的廚餘桶，還撞了停在一旁的機車及現場三間店面，導致車頭全毀，車身也廚餘桶噴炸，所幸人無傷亡。

陳老闆說，12日凌晨被房東通知說店被撞了，火速跑過來一看，真的傻了，不僅肇事者的車全被噴到廚餘，一旁檳榔攤還有另一家店也全被波及，真是慘不忍賭，路燈還燈火通明，真的搞不懂他是怎麼撞，還好駕駛沒事。

陳老闆說，從開店以來至今1個月，每天從早上8點營業到晚間8點半，原本生意都不錯，消費的顧客也對食物大讚好吃，尤其爌肉及紹興豬腳更是Ｑ中帶軟勁，香濃的口感更是店中必點的招牌，沒想到武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）來攪局，從農曆年到現在顧客已經流失3成，再加上昨天這一撞，真的不拼命賺錢不行。

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