小情侶沒戴口罩「秀恩愛」被無人機抓到！　她甜喊：我都看見了　35秒影片瘋傳

▲小情侶沒戴口罩被無人機喊話。（圖／翻攝自《燃新聞》，下同）

記者康心禹／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情肆虐，民眾出門若沒有戴口罩，可能會給其他人帶來麻煩。福建漳州市龍文區融媒體中心近日上傳了一段35秒的短片，在影片中一名女生因和男友「秀恩愛」沒戴口罩，被工作人員透過無人機喊話，提醒女生要戴口罩、記得洗手，做好防護工作。

綜合陸媒報導，無人機照到一名女生沒帶口罩，接著一名女性工作人員用甜美的聲音、國台語混合的喊出，「那個穿粉紅色衣服的妹妹，你注意一下吼，這是我今天第二次看見妳沒戴口罩，剛剛妳跟你男朋友在那邊談戀愛，我是都看見了，特殊時期口罩要戴起來，也不會影響你們的感情，你們確認一下眼神，不就能知道是不是對的人了嗎，還非得我們用無人機來飛妳是嗎？快點回去啦！灑完狗糧記得要洗手喔！」

妹妹先是驚恐，確認無人機喊出的是不是自己，接著迅速把口罩戴起來之後，嚇得落荒而逃，期間她還不時回頭望著空拍機，場面十分好笑。

影片曝光後，網友紛紛表示，「羞死人了」、「哈哈哈哈哈快跑」、「全世界都知道你們在談戀愛了」、「人在做，無人機在看」、「萬一不是情侶怎麼辦」、「非常時期，情侶們忍著點」；由於廣播的女聲實在太好聽了，也有網友留言，「被聲音迷住了」、「小姐姐聲音好好聽哦，閩南語竟然也這麼好聽」。