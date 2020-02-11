居家檢疫電子監控擬升級　隔離者本人手機回報定位

▲中央流行疫情中心監測應變官莊人祥發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

嚴防武漢肺炎，國內針對確診個案接觸者以及中港澳返台者分別需居家隔離、檢疫14天，禁止外出，但進來也頻傳隔離者趴趴走、電子監控手機不足、里長找嘸人等情況發生。中央流行疫情指揮中心今（11）日表示，將研擬進階版監控系統，包含入境填單資料串接更科技化，並進一步利用隔離者本人手機就可以執行回報措施。

根據中央流行疫情指揮中心的規範，居家隔離與居家檢疫都不可以外出，前者需由衛生主管機關每日兩次追蹤，後者則由里長或里幹事進行每天1~2次健康關懷；指揮中心統計，目前需要居家檢疫者已經超過萬人，至於居家隔離則有383人。

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▲▼居家隔離、居家檢疫的差異。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

而目前針對風險較高的族群，包含需確定個案接觸者以及僅需居家檢疫但有出現症狀者，另給予手機進行電子定位監控，以更有效率掌握隔離者動態，然而但卻傳出手機不夠用、里長、里幹事打電話聯繫還找不到人，甚至還有違反規定出門、不接受手機監控等情況出現；指揮統計至11日傍晚已經開罰12人，累計罰款近百萬、還有6人遭強制安置。

指揮中心指揮官陳時中11日表示，隨著管理力道加強，需要居家檢疫、隔離者一定會越來越多，正在研議完整的社區檢疫措施，希望用運電腦相關資訊作更有效的管控。

指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥進一步說明，目前入境填寫健康聲明書之後，還是需要人工輸入資料，將會開發跨部會系統，讓旅客在飛機上就可以用手機等手持裝置填寫護照號碼、身份證字號以及手機號碼等資訊，透過資訊串連，讓需追蹤聯繫隔離者的一線人員可以在最快時間取得聯繫方式。

針對手機監控也規劃開發另一系統，讓民眾可以透過自己的手機來回報定位，初步規劃讓風險較低的無症狀居家檢疫民眾使用；至於接觸者、有症狀者等高風險隔離檢疫者仍是用政府發給的手機來電子監控。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）