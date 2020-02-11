書也是紙漿做的快搶一波！文化部PO文出版社狂讚：希望搶書之亂美夢成真

▲書也是紙漿做的快搶一波！文化部PO文吸引出版社、書店業者狂讚，盼望「搶書之亂」美夢成真。（圖／翻攝自文化部粉專）

記者林育綾／綜合報導

武漢肺炎疫情影響，造成全台口罩大缺貨，日前又有民眾在網路謠傳「衛生紙與口罩原料相同」，造成一波「衛生紙搶購潮」之亂。而文化部也趁機在臉書PO文「我（書本）的原料也是紙漿，不搶一波嗎？」響應「#書展延期閱讀不停息」，引來書店業者和出版社狂讚「快來囤書」、「搶起來！」

娛樂多元化，全球出版和書店相關業者受到衝擊，甚至有業者面臨「四季寒冬」的情況；而在台灣一年一度的台北國際書展也受到武漢肺炎疫情影響，考量辦展品質，決定將原訂2月的書展延期至5/7-12日舉行，對於許多出版社來說，這是一場能刺激買氣、獲得現金流的商展，而因為延期取消多項活動後，付出的成本也難以追回。

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對於日前的「口罩之亂」、「衛生紙之亂」，文化部也趁機在臉書粉專發揮創意PO文，擺出滿滿書本的書櫃照片寫著「我的原料也是紙漿，不搶一波嗎？」同時加上hashtag「#書展延期閱讀不停息」「#購書缺貨聞花妹負責」「#勿信謠言」。

文化部也邀請出版社、實體書店、獨立書店、網路商城書店一起轉貼響應，並在留言處貼上「囤書宣傳文」，讓大家「瘋狂搶起來」。

不少業者紛紛響應「我囤書，我驕傲！」「買起來！」「本公司出版的書籍庫存充足，可因應粉絲們居家閱讀。」網友也紛紛PO出自己的書櫃、書牆、近期書單，留言表示「常態性囤貨」「每個月都在搶」「這個謠言我信了，趕緊來去搶！」「真希望『搶書之亂』能美夢成真！」