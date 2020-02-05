怕台南西港糖鐵不見！民團求助無門喊話小英「快出面救文資」

▲反西港外環道不當開關自救會北上總統府，為台灣糖業鍛道文化資產發聲。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台南西港在地民間團體「反西港外環道不當開關自救會」今（5日）一早北上總統府，為台灣糖業鍛道文化資產發聲，駕駛一台「返鄉抗惡台糖鐵路保護列車」，敲鑼打鼓批糖鐵遺構慘遭破壞，開發沒有必要性。且中央地方不同調，文化部要保留，內政部和台南市政府卻稱無法變更，要求總統蔡英文出面救文資。

自救會會長鄭敦哲先是在總統府前的台北賓館帶頭喊「中央地方不同調、總統出面救文資、政府漠視、糖鐵末日」等口號。並說這份歷史記憶要保留，要求變更設計外，也要立即停工，向文化部喊話要硬起來。

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▲▼ 民團要求蔡英文趕快出面救文資。（圖／記者許展溢攝）



今多個環保團體也到場聲援，其中，環境法律人協會強調，此案沒有道路壅塞情況，等於是沒有開發必要性，正面影響只有節省不到1分鐘時間車程，但卻要花上億元開發、徵收民宅，危害糖鐵遺資。鐵道文化協會會員認為，政府不斷開闢道路，同時一直鼓勵全民搭大眾交通工具，道路愈開愈多，最後排擠到公車、捷運等發展。

民團們結束喊話後說，要直接步行到總統府前向蔡英文陳情，接著還要到內政部和文化部抗議，希望政府立即停工，召開跨部會提出解決方案，尤其執政黨和台南市政府都是民進黨，應正視西港線與整體糖鐵文資價值，不要中央跟地方不同調，部會間溝通不良，趕快定期討論西港糖鐵及南北線的整體保存活化議題。