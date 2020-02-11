香港疑現糞管傳播？台灣專家不認同：若可由此途徑「港個案應該更多」

▲香港康美樓。（圖／路透社）

記者洪巧藍／台北報導

香港10日確診第42例武漢肺炎病例，且與先前第12例個案同樣住在青衣的康美樓，雖然相隔約10層樓，但卻位於同一側，共用同一條「糞渠排氣管」，懷疑是因管道未密封，病毒透過管道傳播。不過，國內專家認為這項推論不合理，若可透過糞管傳播，依照香港建築物設置情況恐怕早已有一大堆個案發生。

會有糞管傳播的推測，中國醫藥大學附設醫院感染控制小組主任黃高彬表示，源於香港2003年SARS期間，發生淘大花園社區群聚感染疫情，當時感染源就懷疑為建築的化糞管等水管設計，但也就僅此一例，其他國家沒有類似事件。

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黃高彬指出，目前為止相關證據顯示，引發武漢肺炎的新型冠狀病毒主要仍透過飛沫以及接觸傳播，糞管傳播屬於不合理的推測。他解釋，香港建築物密集、人口擁擠，如果透過共通糞管就可以傳染，大樓應該滿是個案，累積病例也不可能是現在的數字。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩也表示，香港社區傳出糞管傳播途徑，但港府目前還無法確認，主要是透過以前SARS經驗，先把住民撤離，詳細情況還要進一步調查。

黃高彬說，目前瞭解新型冠狀病毒可以於環境存留4~5天，要防範最重要的措施仍是洗手，也不要亂摸環境中的東西，手沒洗乾淨時避免接觸口鼻。指揮中心也建議，須落實一不三要：一「不」，開放空間不用戴口罩；三「要」，一、去醫院看病時要戴口罩，二、慢性病患者要戴口罩，三、出入人多擁擠的地方要戴口罩。