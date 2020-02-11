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控遭妻囚醫院10天　三發地產董座鍾俊榮現身：被逼迫苦毒太久了...

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記者邱中岳／台北報導

市值達4百億元的三發地產集團董事長鍾俊榮日前發現公司上億元帳目不清，甚至還積欠廠商1.5億元，想到公司看帳時卻遭妻兒阻止，更聲稱鍾「精神狀況不穩」，要求警消強制送醫，鍾更被關押在醫院長達10天，後由立委出面營救出來，鍾受訪時難過表示，這幾年被逼迫、苦毒太久了。

鍾俊榮出面開記者會控訴，因獲悉三發地產集團積欠廠商1.5億元，在2019年1月份，向三發地產集團會計主管要求看帳，但直到9個月過後都無下文，在9月23日再度要求主管提出報表。

▲▼鍾俊榮獲悉積欠廠商1.5億元債務，才發現公司資產有上億元帳目不清。（圖／記者邱中岳攝）

▲鍾俊榮獲悉積欠廠商1.5億元債務，才發現公司資產有上億元帳目不清。（圖／記者邱中岳攝）

鍾俊榮當時因遭廠商追債，逼不得以隨身攜帶辣椒水槍，但鍾在與主管談論報表時，將辣椒水槍放在桌上，竟遭楊姓妻子在外宣稱他「拿槍到處威脅員工」，直到當天下午5時許，又再度談論資遣公司1名資訊人員時，妻兒竟直接衝進來錄影。

鍾俊榮的兒子曾在2019年4月間毆打鍾，這時又做勢要毆打，鍾俊榮為了避免再度遭到痛毆，掏出辣椒水槍朝牆壁射擊，此舉非但無法平息爭端，反而引起妻子與2名兒子、小舅子等人不滿，小舅子甚至還拿出手機蒐證。

▲▼鍾俊榮獲悉積欠廠商1.5億元債務，才發現公司資產有上億元帳目不清。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲鍾俊榮與妻子一裡一外，打下市值4百億元的房地產版頭。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消在5分鐘後抵達公司，松德醫院的醫生也到場，宣稱要將鍾帶去醫院做治療，更說明「如果沒事就可以回來了」，但沒想到一到松德醫院卻又回不來了；24日下午，鍾俊榮又被保全、護理長官關進病房。

25日晚上醫院要求鍾俊榮吃藥，但鍾事後發現竟然是重度精神分裂症所使用的「里斯必妥」，造成鍾整個晚上畏寒、全身無力，整個晚上失眠；鍾俊榮更痛訴，25日當天妻兒等人參加旗下豪宅開幕以及楊姓妻子的慶生酒會，自己卻被關在醫院。

▲▼鍾俊榮（右2）獲悉積欠廠商1.5億元債務，才發現公司資產有上億元帳目不清。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲昔日情人反目，鍾俊榮被兒子痛扁，甚至還被妻子報警送往松德醫院強制就醫。（圖／記者邱中岳翻攝）

鍾俊榮表示，28日上午6時許，妻兒還到醫院要集團公司的印章，且還安慰說3天就可以出院了，最後將印章交給妻兒，妻兒就此沒來醫院看過自己，最後他實在受不了。

鍾俊榮在受困10天後透過立委趙天麟營救出院，也決定向妻子提出妨害自由告訴，11日出面開記者會強調，這幾年被逼迫、苦毒太久了。

松德醫院則表示， 院內部有分成自願住院跟強制住院2種，僅透露鍾並非強制住院，所以是自願住院，針對其他部分則表示，個案內容均不方便透露相關內容。

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