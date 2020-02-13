「台中州廳」無緣成國家級藝術史展場　文化部遺憾：將另覓場址

▲台中市府拒絕將百年國定古蹟「台中州廳」交給中央。（圖／台中市政府提供）

記者林育綾／綜合報導

百年國定古蹟「台中州廳」原計畫修復後，設置為「國美館台中州廳園區」，為台灣藝術史設置專屬展場，也規劃設立國家級修復及藝術檔案中心。不過台中市長盧秀燕日前表示拒當「細漢仔」，決定終止合作，由市府自有保持與維護、發展。文化部則對此表示遺憾，並將重新尋覓地點，不改變重建台灣藝術史的決心。

文化部為推動「重建台灣藝術史」政策，近年積極提升「國立台灣美術館」典藏與研究能量，也同步整備各軟硬體，重塑藝術館舍之定位及功能。前年（107年）文化部長鄭麗君積極與當時的台中市林佳龍市長溝通協調，在當年11月簽署合作意向書，規劃設置「國美館台中州廳園區」，期望以中央、地方相扶相持的合作精神，讓台中珍貴的文化資產成為台灣新驕傲。

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文化部表示，台中州廳與台北州廳、台南州廳同為日治時期的一等廳舍，台北州廳現為監察院，台南州廳則是國立台灣文學館，目前也典藏重要文物，將古蹟修復後進一步整建內裝作為庫房與展場並無專業問題，且在台中舊城區復興運動開展時，各界亦期待國家級機構進駐台中州廳。

文化部及前任台中市府原規劃讓台中州廳修復完成後，轉型規劃為「國美館台中州廳園區」，係考量回顧台灣美術發展歷程，中台灣為台灣美術運動的起源地，而且台中州廳為日治時期一等廳舍，適合與國家級機構結合，將不僅有中央預算支持硬體修建，未來也有國家級機構負責營運，有利於台中舊城區復興。

文化部提到，前年與台中市府簽訂意向書後，隨即由國美館與台中市文化局展開洽談行政契約，已數次交換意見及修訂契約草案版本，惟盧市長上任後，雙方雖經過2次會議，但市府方對台中州廳之使用遲未做出結論，直到日前（11日）表明不支持州廳園區計畫，同時對外發言亦曲解原有計畫之意涵，文化部對此深表遺憾，並已啟動另覓專屬展場及檔案中心的工作。

台中市長盧秀燕表示，台中州廳為百年國定古蹟，與總統府同一等級，是台中的無價之寶，前市府原本規劃主建築群修復後，無償交由中央代管，但她考量民意後決定不交給中央，因為台中州廳不能當「細漢仔」。

盧秀燕表示，不少議員、里長都擔心一旦官署遷移後，將讓舊市區更加沒落，因此經過慎重討論，決定遵照民意，修復完成後，環保局及都發局會再遷回州廳辦公。她強調，自己和西區有很深厚的感情，以前擔任記者時，常到台中州廳（前台中市政府）跑新聞，加上西區公教機關多，人文薈萃，是很棒的地方，因此如何活化西區，帶來人潮和建設是她最重要的工作。

關於台中州廳及周邊園區有關古蹟修復部分，文化部表示已於106年起，透過前瞻基礎建設「再造歷史現場」計畫，補助台中市政府5.8億元，推動「台中文化城中城歷史空間再造」計畫，促進台中州廳及舊市議會之保存活化再利用。

至於轉型成「國美館台中州廳園區」的整體設置預算，文化部則規劃另結合前瞻基礎建設「重建台灣藝術史」計畫，以及國美館公共建設計畫之預算。只是如今台中市府既已拒絕台中州廳成為國家級藝術史展場，文化部表示將另覓設置地點，至於再造歷史現場「台中文化城中城歷史空間再造」計畫，涉及古蹟修復，已於106年核定補助，仍會繼續推動。

而去年「順天美術館」與前輩畫家林玉山家屬已捐贈予文化部的畫作與文物，目前由國美館代管與修復研究，今年起將在國美館陸續展出，未來也將搭配其他典藏於新覓的專屬展場，以台灣藝術史角度整體呈現，文化部表示，所有規劃展出與研究修復等工作皆不受影響，「重建台灣藝術史」決心絕不改變。

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