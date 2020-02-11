市道182線龍崎段車禍飆高　歸仁警：騎車一路飆小心變阿飄！

▲「十次車禍九次快」，台南市歸仁分局呼籲民眾遵守交通規則，為守護自己及他人的安全共同努力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁警分局統計近來事故發生數據，發現市道182線龍崎段近兩個月車禍案件有增加的趨勢，分析事故原因，應與市道182線高雄內門區區間測速於今年1月10日正式啟用，許多重機騎士轉移至龍崎區行駛有關。

歸仁警分局分局長梁仁輝指出，市道182線沿途風景優美，因此吸引許多重機騎士前來駕車賞景，但因道路沿線蜿延起伏坡度及彎曲度大，車速過快就容易失控，因此道路主管機關將該路段速限設為50公里，為的就是保障用路人的行車安全。

而超速一直是重大車禍的肇事主因，也是警方取締重點，為了保障用路人及龍崎區區民的行車安全，台南市警局刻正對市道182線龍崎段向中央交通部爭取設置區間測速經費，同時歸仁警分局將加強該路段行車速度的管理，於易肇事地點實施測速取締勤務，並請交通警察大隊支援取締工作，以期降低事故發生頻率。

「十次車禍九次快」，民眾遵守交通規則是為了守護自己及他人的安全，與有無警察取締不應有所差別。警方也在此呼籲用路人不要有僥倖心理，「逃得過警察的取締、逃不過死神的追緝」，期許在大家共同努力之下，能讓每個人都能有安心的行車環境。