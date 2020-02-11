看3秒就讓你視覺頭暈　波士頓藝術家畫出一系列《大自然的偏頭痛》

當身體不舒服的時候，大多數的人應該都選擇去看醫生、多休息，希望趕快恢復健康。波士頓藝術家Bethany Noël Murray有著偏頭痛的健康問題，當這個惱人毛病發作時，她眼中所看到的景物也會有所不同，因此她決定把這些奇特的視覺症狀畫下來，以繪畫轉移生病的不適，也讓她找到了意想不到的快樂。

Murray表示她已跟偏頭痛相處超過20年，在就讀設計學院的時候，她開始尋找跟偏頭痛和平共處的方法，當症狀發生時，她眼中所看到的景物也會有所改變，像是物體的形狀會改變，眼前會出現閃光、線條、色塊或陰影等，於是藝術家試圖畫下這些奇特的畫面。

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當這個毛病準備要發作時，為了避開城市中無所不在的強烈光線，Bethany Noël Murray會事先躲到大自然中，茂密的森林成了她偏頭痛發作時最好的避難所。在她的作品中，可以看到偏頭痛對藝術家視線造成的影響，美麗的自然美景都變成了扭曲形狀，顏色則是破碎不規則的色塊，畫布的黑色則成了陰影，讓畫布上的色彩更加強烈對比，形成獨特的視覺效果，因此藝術家將這一系列的作品稱為《大自然的偏頭痛》。

圖文來源／my modern met

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