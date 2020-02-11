影／菲律賓對台「旅遊禁令」！楊文嘉：莫名其妙

新聞節目中心／綜合報導

菲律賓民航局10日深夜突然對台灣發出旅遊禁令，比照中港澳辦理，禁止所有來自中港澳台及14天內有中港澳台旅遊史的外籍旅客入境。當天下午航空、旅遊業就傳出消息，但第一時間外交部卻駁斥烏龍一場、並非事實，不久後就遭打臉，創新旅行社董事長李奇嶽在11日ETtoday《雲端最前線》節目上批評「外交部反應太慢，掌握訊息不確實。」

「菲律賓是一個莫名其妙的國家，很多東南亞國家，基本上他們的行政體系混亂，他們的整個管理不彰這是事實，多頭馬車這是常態。」李奇嶽強調，雖然這次事件菲律賓固然有問題，「但外交部這麼大的一個部會卻沒有第一時間掌握資訊，造成航空公司還是只能起飛，旅行團也跟著出發，事後造成旅客無法入關，這還蠻丟臉的。」

▲菲律賓「旅遊禁令」時間軸。

面對批評，外交部11日上午開記者會解釋，強調是菲律賓內部溝通不一的問題，但李奇嶽認為既然有駐外單位，就應該要有能力掌握最新情況，他也透露「外交官在各國當地，是各個系統、黨派、部門都要打交道，底下駐外的秘書有分管、商貿、觀光醫療、司法等部會單位。」將問題推給菲律賓一方，也不能彌補外交部的問題。

面對菲律賓的作法，《雲端最前線》主持人楊文嘉也相當不解，「我最不高興的就是，基於"一中原則"禁止港中澳台，我們是一個地球在共同防疫，在時候跟我們搞一個中國的政治原則，莫名其妙。」

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。