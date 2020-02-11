影／龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

記者洪巧藍／台北報導

武漢疫情延燒，有高雄科技業者刊登半版廣告，建議政府將龜山島建設成防疫專區。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日指出，龜山島不是不能考慮，但困難度高，結果也不見得好。不過，隨後他也幽默表示，如果隔離還是喜歡趴趴走的人可以考慮送去。

▲科技業者版半版廣告，建議政府將龜山島建設成防疫專區。（圖／記者游芳男攝）

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針對龜山島設立防疫專區，被外傳稱「龜山島主」的東北角風管處駐衛警隊長許源豊說，想得太多，太天真！「它是生態島，生態島也不適合有現代化的設施」。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

而在指揮中心稍早的記者會上，陳時中被問到這個問題時則回應，目前台灣檢疫所分為三個組，一個安全組負責警衛跟隔離，第二個是後勤組，第三個才是衛生組，後勤要支援相關後勤相關作業，「龜山島上面是沒有住宅，要很快地建一個惡魔的地方？其實不是不能夠考慮，但困難度高，結果效果也不見得好，對於恐慌的心情有些幫助，不過在運送過程中也有相當困難。」不過隨後他也幽默表示，如果隔離還是喜歡趴趴走的人可以考慮送去。

另外，為了更有效掌握居家隔離檢疫者的動向，指揮中心實施手機電子監控，但卻傳出手機不夠用、只能仰賴里長、里幹事打電話聯繫。對此，陳時中表示，隨著入境限制擴大，未來居家檢疫、居家隔離人數一定會越來越多，會使用原本系統持續精進補強，也正在研議中完整的社區檢疫，用運電腦相關資訊作更有效的管控。