結果22分鐘出爐！深大成功研發新冠病毒抗體檢測試劑盒：採用血液樣本

▲湖北省不再以「核酸檢測」作為唯一的確診標準。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情嚴重，湖北省未來才宣布將不再以「核酸檢測」作為唯一的確診標準，然而為了降低醫護人員被感染的風險，深圳市昨（10）晚發出「化學發光新型冠狀病毒IgM和IgG抗體檢測試劑盒」，且號稱22分鐘就能測出結果。目前，該試劑盒已在深圳市第三人民醫院完成30例檢測。

據《澎湃新聞》報導，新型冠狀病毒肺炎目前使用的「病毒核酸檢測」，需在專業的實驗室進行，平均耗時約120分鐘。深圳大學、深圳市第三人民醫院和深圳市天深醫療器械有限公司等，日前共同研發的單人份新冠病毒IgM和IgG抗體化學發光檢測試劑盒，10日晚間宣布試用成功。

「核酸檢測」多採集上呼吸道的樣本（咽拭子為主），過程中對於醫護人員的威脅甚大，但這次研發的化學發光新冠病毒IgM和IgG抗體檢測試劑盒，則是採用血清或血漿為樣本，不僅快速便捷，22分鐘就能測出結果，同時還不會讓醫護人員陷入風險（血液樣本含毒量低或不含病毒），能大大緩解當前巨大的臨床診療壓力。

據悉，該試劑盒已在深圳市第三人民醫院（國家感染性疾病臨床研究中心）完成了30例新冠病毒肺炎患者血液樣本的檢測。經初步臨床試驗，顯示發燒7至14天病患的血清或血漿樣本IgM及IgG臨床符合率均為96.6%（30次符合29次）。目前，相關試劑盒正在申請綠色通道，申報CFDA證書。

另一方面，由於核酸檢測容易出現「假陰性」的情況，武漢市金銀潭醫院院長張定宇10日強調，未來湖北省將不再以「核酸檢測」作為唯一的確診標準，同時對於出院也有新的規範。

▲深大研發新冠病毒抗體檢測試劑盒。（圖／翻攝微博）

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