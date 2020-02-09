台中夜店祭免費「口罩趴」...帥哥辣妹搶朝聖　網轟：是要用喝酒精消毒嗎

▲台中知名夜店推出「口罩派對」，遭網友抨擊，正反兩面都有不同評價。（圖／翻攝自臉書「我是台中人」）

圖文／CTWANT

台中知名夜店因應新冠肺炎疫情影響，5日晚上推出口罩派對，噱頭十足，標榜民眾配戴口罩可免費入場，現場果然大排長龍，另可能因開學延後的關係，到場民眾多是年輕帥哥辣妹，一堆人戴著口罩排隊，但有網路鄉民批評「是要用喝酒精消毒嗎」、「非常時期還敢去，根本找死」，也引起不少議論。

5日活動當晚，夜店外聚集的年輕人大多是高中及大學生，大家穿好戰服、露背裝、高跟鞋紛紛排隊，就是要趁還沒開學的時候好好大玩一番，但有部分學生表示，現在出入公共場所都會有點緊張，但多數學生則認為，有戴好口罩，做好防疫就勿過度擔心。

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▲台中知名夜店推出口罩派對，不少高中、大學生把握寒假延長，前來朝聖。（圖／東森新聞）

有民眾將口罩派對消息放上網，瞬間引發熱議，網友紛紛回應，「非常時期還敢去夜店」、「一堆人搶買口罩，還開口罩趴」，認為口罩應留給需要的人，非常時期不應將口罩使用在這類活動，另也有部分人質疑，進夜店喝酒時口罩一定會拿下，夜店防疫是否有效仍有極大疑慮。

業者認為，公共場所及密閉空間現在被視為無敵禁區，而面對疫情，夜店工作人員不敢馬虎，因擔心大家近距離接觸會有感染疑慮，在門口設下了檢疫點，替每位客人的身體狀況做基本把關，以降低疾病散播的風險，同時也減少密閉空間可能群聚感染的機率。

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