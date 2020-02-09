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iPhone 9售價399美元再獲背書！　強攻平價策略吸引i6用戶升級

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▲iPhone 9。（圖／翻攝自PGR）

▲ iPhone 9。（圖／翻攝自PGR）

記者李瑞瑾／綜合報導

距蘋果公司傳聞已久的iPhone 9（iPhone SE2）正式發布日可能只剩一個月左右的時間。在這一消息發布之前，市場上對新機的推測仍持續，Fast Company在本周的一份新報告中，證實了iPhone 9的起價為399美元。

可靠的蘋果分析師郭明錤日前預測，iPhone 9的起價將為399美元，這是iPhone SE在2016年創下的平價先例。據外媒9to5mac報導，Fast Company本週的報告也支持了這項說法，理由是其自身的消息來源接近iPhone供應鏈。

iPhone SE定位於蘋果iPhone產品線的低端，起價為399美元，具有16GB的儲存空間，在當時iPhone系列中，它尺寸更小、更平價，蘋果現在似乎也想在今年謠傳上市的iPhone 9上沿襲這一策略。

根據眾多爆料消息指出，iPhone 9將配備4.7吋螢幕，該尺寸大於iPhone SE，但小於旗艦機款iPhone 11系列。預計還將使用最新的A13處理器，該處理器可保證iOS多年的更新；在設計方面，市場預期iPhone 9將延續iPhone 8風格機身，並支援Touch ID。

郭明錤預測，399美元是iPhone 9起始價，儲存空間為64GB；然而，蘋果仍以449美元的價格出售64GB iPhone 8。理論上，iPhone 9將增進手機性能，但價格比iPhone 8更加便宜。

9to5mac指出，蘋果在iPhone 9定價背後的邏輯，是通過新機的推出，將重點放在服務上，例如Apple Arcade和Apple TV +等。蘋果有很大的動機去吸引iPhone用戶使用最新版本iOS，而售價399美元的iPhone 9，可能就是為了吸引那些仍在使用iPhone 6或iPhone 6 Plus的用戶，讓他們能夠升級到運行iOS 13的設備。

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