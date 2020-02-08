蘋果遭法國政府開罰8億元　先前的「降速門」是主因

▲ 蘋果因對舊款iPhone「降速」 遭法國開罰8億元。（圖／取自Apple）

記者余弦妙／綜合報導

蘋果在2017年底曾因為電池壽命影響舊款iPhone效能，恐發生無預警的關機情形，因此蘋果公司還為舊款iPhone增加了電池性能管理功能，而調降手機運作速度，一度引發喧然大波。法國政府昨日宣布對蘋果祭出2500萬歐元（約新台幣8.25億元）罰款。

此事件在當時被稱為「降速門」，蘋果還為iPhone 6或後續機種使用者推出優惠換電池方案，當時台灣「iPhone 換電池」價格從2590降至890。

不過此事件並未因此落幕，根據外媒報導，法國的競爭與欺詐行動監管機構DGCCRF進行調查，正式向蘋果開出2,500萬歐元的罰單。

開罰原因為蘋果未能通知用戶有關舊iPhone的iOS系統在更新後，可能會減緩其設備的運行速度，在競爭、消費和製止欺詐總局 (DGCCRF) 進行調查之後，在巴黎檢察官同意後，蘋果公司願意在刑事交易中支付2,500萬歐元的罰款。

不過，蘋果也強調，當時是因為舊款手機的電池老化，無法達成用戶使用需求，才導致手機無預警關機，所以才透過軟體更新來改善iPhone 6、iPhone 6s及iPhone SE等機種的電池問題。當時為了彌補手機用戶，後來也針對部分舊款機種，推出了半價更換電池方案。

而蘋果針對從iPhone 6至最新款的機種XS機種，都清楚公布了「效能管控」機制將會在哪些情況下啟動，新款機種因為更先進的硬軟體設計，效能管控的情況將更不明顯。

