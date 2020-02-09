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防疫商品買不到　泰山高中電子科學生自製額溫槍供校使用

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▲泰山高中電子科老師自製額溫槍。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，各大超商、藥局口罩、酒精、額溫槍都缺貨，面臨緊接而來的開學潮，全國各級學校都想盡辦法購買以上防疫物資，新北市立泰山高中電子科運用專業知識及技術在最短時間自製額溫槍供校內寒假應急使用。

泰山高中指出，經校長李立泰除指示總務處盡快採購防疫物資，同時要求電子科教師團隊運用所學、發揮專業價值，以及快速解決問題的能力，全力研發「校園版額溫槍」，並與市售額溫槍做實驗比對測試準確度，經測試後證明與市售額溫槍差距 +0.5度以內，實用性相當高。亦請機械科協助利用雷射切割技術製作額溫槍外殼，展現機電整合的特色，以期落實新北市技職教育務實致用的政策。

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▲▼ 泰山高中師生自製額溫槍 。（圖／新北市教育局提供）

▲自製額溫槍量測額頭顯示溫度。（圖／新北市教育局提供）

電子科主任呂昇翰表示，泰高研發的額溫槍，其原理是透過收集物體輻射的紅外線能量並將能量聚集於溫度感測器上，再將感測器能量轉化為電子信號經過放大並顯示即溫度讀值；為求精確量測，溫度探頭採用「醫用級非接觸溫度感測器」，使其能夠準確的以數字形式顯示測得溫度。感測元件僅需3V電源電壓，測量分辨率保持在0.02°C，體表可操作溫度為-40°C至115°C。

▲▼ 泰山高中師生自製額溫槍 。（圖／新北市教育局提供）

▲泰山高中自製額溫槍電路板。（圖／新北市教育局提供）

呂昇翰說，目前已自製完成並經實驗測試成功，除了供校內應急使用，亦歡迎全國各級學校來取經，不吝於將專業技術分享，希望除科普外，技職專業亦能更加普及的落實與推廣，同時為防疫工作盡一份心力。

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