獨／直飛廣州航班被停！IT妹返工傻眼「只能飛澳門再轉高鐵」：怕路上被感染

記者蔡儀潔／台北報導

武漢肺炎疫情不見趨緩，2月10日起兩岸航班只開放北京、上海、廈門、成都、港澳，廣東省作為台人聚集地首當其衝。在廣州工作的台北女生小祐向《ETtoday新聞雲》透露，她昨（7）晚收到機票被取消的通知，「很吃驚也很煩惱，因為這樣只能飛港澳再轉車回去，但很擔心在中間的路途被感染。」

中央流行疫情指揮中心宣佈自台北時間109年2月10日00時00分至109年4月29日23時59分，兩岸客運航線除往返北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場及成都雙流機場之航線外，其餘大陸城市往返台灣之客運航班暫停飛航。

▲小祐收到信件。（圖／受訪者提供）

在廣州從事IT行業的小祐就受到衝擊，原本預計8日返回10日上班的她，由於公司推遲開工日期，前天重新買了16日長榮航空的直飛航班，但昨（7）晚突然收到行程取消的信件，這讓她大呼錯愕，「第一反應就是天啊，我要怎麼回去！」

面對這種情況，小祐只能選擇先飛到澳門，再坐車到廣東珠海市，隨後乘坐高鐵前往廣州，最後再坐計程車回家，「主要是擔心路上會被感染，畢竟要換幾個交通工具，接觸的人流也比較密集。一度會想要不要辭職算了，小命要緊，就再看看有沒有其他方法。」

不過對於兩岸航班縮減，小祐表示能理解，「現在疫情嚴重，而且還在一直擴散，這兩天台灣也增加了幾例。我們這種就自己想想辦法，防護措施做好點吧。」

另外一位在廣州擔任芳療師的台青表示，之前每天都會看廣州回台灣的機票，有點擔心會不會停飛，現在航班面臨取消可能會買不到回去的票，不然就是很難改簽，「因為電話難打的程度比中樂透還難。」

▲8日的廣州街頭 。（圖／受訪者提供）

對此廣州台灣青年之家會長鄭明嘉表示，類似案例這兩天瞭解不少，「就我所知已經有3、40人，他們要回廣州開工，但航班臨時取消，大多數會選擇到飛港澳入境，但這也導致港澳航班需求大增，機票很難買，也有一部分不著急的人，決定推遲相關行程。」

長榮航空表示，配合指揮中心，自2月10日起至4月29日，兩岸只保留北京、浦東、虹橋、廈門、成都等5個航點之部分航班，其餘航班將會取消。目前將會先進行2月份之航班異動作業，3、4月航班之取消訊息則將會於下周陸續公布，新航班異動訊息以及退、改票免收手續費之相關規範可至官網查詢。