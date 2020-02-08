居家「隔離vs.檢疫」差在哪？一張圖秒懂3大機制...違者最重罰15萬

▲「自主健康管理者」若是需要外出也要全程配戴口罩，若是不舒服就要立即撥打1922防疫專線。（圖／記者林敬旻攝）

記者周姈姈／綜合報導

武漢肺炎疫情升溫，許多民眾對於居家隔離、居家檢疫以及自主健康管理都傻傻分不清，對此，疾管署就提供一張圖表，能讓民眾一次搞懂這3大追蹤管理機制，若違反規定，最高可罰15萬元，並有刑責問題，若致傳染於人將面臨3年以下徒刑。

具感染風險民眾3大追蹤管理機制：

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1.居家隔離

居家隔離的對象為「確定病例之接觸者」，由地方衛生主管機關負責，需要居家隔離14天、主動監測1天2次。衛生主管機關開立居家隔離通知書，並且每日追蹤2次健康狀況。

居家隔離對象在隔離期間應留在家中（或指定地點）不外出，也不可出境或出國，不得搭乘大眾運輸工具。有症狀者會由衛生主管機關安排就醫。如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，將依傳染病防治法裁罰，必要時進行強制安置。

2.居家檢疫

居家檢疫的對象為「具中港澳旅遊史者」，負責單位為地方政府民政局、里長或里幹事，進行居家檢疫14天、主動監測1天1～2次。

主管機關會開立「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，需要配戴口罩返家檢疫。里長或里幹事進行健康關懷14天，每日撥打電話詢問健康狀況並記錄健康關懷記錄表。

居家檢疫對象於檢疫期間應留在家中（或指定地點）不外出，也不得出境或出國，不得搭乘大眾運輸工具。有症狀者將送指定醫療機構採檢送驗衛生主管機關加入主動監測。

3.自主健康管理

自主健康管理對象為「申請赴港澳獲准者」和「通報個案但已檢驗陰性且符合解除隔離條件者」，負責單位為衛生主管機關，進行為期14天的自主健康管理。

自主健康管理期間應該盡量避免外出，如果需要外出也應全程配戴外科口罩，並落實呼吸道衛生和咳嗽禮節，每日早、晚各量體溫一次；期間若出現不適症狀，就要立即撥打防疫專線1922依指示就醫。

▲一張圖搞懂自主健康管理、居家檢疫和居家隔離。（圖／疾管署官網）※點圖放大