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「鑽石公主號」乘客東區踩點確切地曝！北北基50處暢遊　防疫拉警報

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▲▼指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

記者周姈姈／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（7）日針對北北基地區民眾發送「疫情簡訊」，揭露鑽石公主號郵輪乘客層經到過的北北基50個景點，其中疫情簡訊提及「忠孝東路四段」，後來證實為SOGO復興館。

因應武漢肺炎疫情，昨日首發的疫情簡訊，公佈了50個鑽石公主號郵輪乘客到訪景點，包含台北101、九份老街以及中正紀念堂等知名景點，簡訊中也呼籲民眾若是曾經到過這些地點就應該要自主健康管理至2月14日，或是撥打1922專線。

請繼續往下閱讀...

該疫情簡訊一發出，疾管署昨日就接到1萬8千多通電話，民眾主要的針對問題是隔離部分。而訊息原本提及的「忠孝東路四段」，後來也確定為SOGO復興館。

至於被提及的台北101，也在今日凌晨發出聲明，公開這些乘客到台北101的時間，全文如下：

1月31日來訪之鑽石公主號團員，進入台北101觀景台共有34位遊客加上2位導遊，來訪時間為上午9：00至10：30，全數遊客進入台北101觀景台前皆透過紅外線熱顯像儀和額溫槍監測體溫，確認皆無發燒症狀，且所有第一線服務人員皆配戴口罩，消弭病毒於台北101傳播之機會。

因應疫情指揮中心發布之警訊，敬請1月31日上午9：00-11：00來訪台北101觀景台之53位台灣遊客，配合中央疫情指揮中心之通知，自主健康管理至2月14日，盡量避免外出，如需外出應全程配戴口罩，落實呼吸道衛生及咳嗽禮節，每日早晚各量體溫一次，出現不適症狀，立即撥打防疫專線1922，依指示就醫。

健康管理與追蹤，確保員工與顧客之安全

自疾管署於1／21發布確診案例後便啟動觀景台設置熱顯像儀運作，搭配額溫槍檢測體溫，發燒者不可入內並勸導就醫。1／21至今於觀景台服務的第一線員工，已進行全面體溫偵測與追蹤，目前確認所有員工體溫皆為正常，且無呼吸道不適之症狀。台北101第一線工作人員全面配戴口罩並進行健康管理追蹤，隨時掌握員工健康狀況。

全面消毒與全棟排換氣，確保場域安全

1／23起辦公大樓與觀景台於營業時間進行全棟全時段排換氣；購物中心於開館前進行全館排換氣，確保全場域空氣清新安全。已完成特殊傳染性肺炎全場域清潔消毒（每週一次），並於館內電梯、手扶梯、洗手間與茶水間等公共區域進行每1～2小時例行性環境消毒。台北101常備之手部消毒機超過40台，遍布全場域之公共區域，包含電梯、手扶梯、進出口，轉換層與公共區域等定點，並完成清點，確保數量充足無虞。

台北101全力配合中央疫情指揮中心指引，確認防疫作為之執行狀況與清點備品，確保應變措施，積極消弭病毒於台北101傳播之機會，保護遊客、顧客、租戶、員工等所有人之安全。
 

▲▼「國家級防疫」染疫遊客足跡50地點一覽表。（圖／記者許力方製）

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