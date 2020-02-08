大陸武漢肺炎確診飆至3萬4546例　廣東省即起列「一級疫區」

▲中央流行指揮中心指揮官陳時中說明武漢肺炎疫情。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎持續延燒，截至8日，共出現17名確定病例，中央流行疫情指揮中心宣布，有鑑於中國大陸疫情持續攀升，即起將廣東省列入一級疫區，也針對旅遊疫情建議發出第三集警告（Warning），請民眾避免至當地進行所有非必要旅遊。

指揮中心統計，7日國內新增64例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,399名個案，含17名確診、1,258名排除、餘隔離檢驗中。17名確診個案病況穩定，除首例外，其餘個案持續住院隔離。

請繼續往下閱讀...

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診3萬4546例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增3,399例；湖北單一省份即增加2,841例。病例中6,101例重症，722例死亡；死亡病例以湖北省699例為多；另有疑似病例27,657例。

除台灣之外，國際間累計245例確診病例，分布於26個國家/地區；病例數以新加坡33例、香港26例、泰國25例、南韓24例及日本21例(不含無症狀4例、郵輪旅客確診61例)為多；病例中2例死亡，分別為香港及菲律賓各1例。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。