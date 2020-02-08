哥哥從湖北回來　去弟弟、妹妹家拜年「3家人全確診！」

▲受疫情衝擊，湖北街頭相當冷清。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢肺炎疫情在春節期間爆發，春節的「拜年」傳統也成為疫情擴散的方式之一。重慶市衛健委7日通報一起聚集性疫情，一名從湖北返鄉的哥哥，年節到弟弟家吃團圓飯，之後又到妹妹家住宿，結果哥哥、弟弟，以及妹妹一家人全都被確診。

重慶市衛健委指出，重慶疫情形勢目前仍複雜嚴峻，從感染來源來看，輸入病例佔53.01%，本地病例佔46.99%，且已經發生多起聚集性疫情，聚集疫情涉及病例數已佔全市病例數的近50%，其中又以家庭聚集為主。

重慶市衛健委提到，重慶有一家人，哥哥從湖北回來，到弟弟家吃團圓飯，後來又到妹妹家住宿，結果哥哥、弟弟，以及妹妹一家人都確診了新型冠狀病毒感染的肺炎，這就是一個比較典型的家庭聚集案例。

重慶市衛健委強調，如果沒有聚餐聚會，感染的病例應該就不會涉及那麼多家那麼多人，所以，目前防控的最好辦法，就是減少人員流動和人員聚集。

這起「拜年」案例也引起許多大陸網友的關注，大多數人都難以理解，在疫情嚴峻的情況下，為何還有人要到處「串門子」，把病毒散播給親戚朋友，「從湖北回來的人都覺得自己沒問題，親戚又不好意思拒絕，最後搞成這樣子。」「去過湖北的人要有自覺，自行隔離起來，不要害家人朋友呀！」