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防疫不影響學習！公益英語學堂上線　在家也能練英文

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台北訊

「新型冠狀病毒」疫情延燒，學校延後開學，不少家長擔心孩子整天在家沒事做，這時網路自學資源是最好的幫手。畢嘉士基金會與ETS臺灣區總代理忠欣公司合作的《公益英語學堂》網站全新改版上線，情境式趣味闖關遊戲，玩家完成闖關，就有機會幫助馬拉威小農銷售咖啡或茶；在家上網玩遊戲，就能善用假期學英語、做公益。

▲《公益英語學堂》網站全新改版上線，運用基本字彙設計情境式遊戲關卡，貼近日常生活溝通。（圖／忠欣公司提供）

▲《公益英語學堂》網站全新改版上線，運用基本字彙設計情境式遊戲關卡，貼近日常生活溝通。（圖／忠欣公司提供）

畢嘉士基金會長期深耕非洲馬拉威，執行長周文珍表示，2014年就推出針對小學生的《公益豆的英語小學堂》網站，鼓勵學童答對一題等於幫小農賣出咖啡豆，在忠欣公司等企業的響應下，支持學童助小農賣豆的公益學習力，也讓更多台灣人有機會認識馬拉威及公平貿易的倫理消費精神。

請繼續往下閱讀...

今年《公益英語學堂》全新改版，網站適合所有年齡層，並設計了兩位可愛的主角，分別是擬人化的茶葉「歐葉」和咖啡豆「豆豆」。它們會帶著所有闖關者逛茶園和咖啡園，分別有七大主題和十個關卡，從茶區、茶農的家、咖啡田、咖啡合作社，到學校、餐廳、傳統市場和交通轉運站等。關卡運用教育部頒訂的1200個基本英語字彙，可從中認識馬拉威當地人民的生活，也和台灣學生的日常生活息息相關，讓英語學習活了起來。

畢嘉士基金會執行長周文珍分享，馬拉威位於非洲東南方，在無內戰國中排名世界最窮，多數人以務農為生，因為失學、失業、生病的情況，讓馬拉威人民陷入貧窮的循環。畢嘉士藉由購買馬拉威公平貿易小農種植的咖啡與茶葉回台銷售，讓小農能免去大盤商剝削，有錢送孩子上學，甚至存錢蓋醫院，改變世代惡性循環的貧窮命運。現在身在台灣的我們，只要透過玩英語遊戲認識公平貿易，甚至實踐倫理消費，就能為遠方帶來希望。

▲《公益英語學堂》適合大人小朋友在家自學，寒假延長更英語學習也不中斷。（圖／忠欣公司提供）

▲《公益英語學堂》適合大人小朋友在家自學，寒假延長更英語學習也不中斷。（圖／忠欣公司提供）

「做公益不該只有捐款這個方法」，忠欣公司董事長邵作俊表示，企業可以運用本身的專長為公益加值。去年上路的108課綱強調素養導向，《公益英語學堂》運用基本字彙設計的情境式遊戲關卡，貼近日常生活溝通，符合素養教學中「培養核心能力」的概念，正是寒假延長期間，預習新學期英語課的最佳工具。

《公益英語學堂》的英語學習資源不只囊括教育部基礎單字，更將適合初、中階英語學習者的「TOEIC Bridge多益普及英語測驗」及針對小學生設計的「TOEFL Primary」測驗內容，融入在題目設計中，有單字題、圖片題、聽力題等，免費提供給大家。而忠欣公司為支持畢嘉士基金會的公益行動，將採購其販售的公平貿易咖啡與茶葉，送給破關完成並報考指定英語測驗的玩家，與玩家攜手線上前進非洲馬拉威做公益。

防疫在家不虛度光陰，自學英語還能幫助別人，是不是讓學習更有意義了呢？3月24日前完成指定闖關活動，可獲贈畢嘉士公益公平貿易商品抵用券；報名英語測驗還可享好禮。歡迎立刻登入《公益英語學堂》共襄盛舉：www.englishcoffee.org.tw

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