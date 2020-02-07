台灣武漢肺炎「新增34例疑似通報」　 121名隔離檢驗中

▲中央流行疫情指揮中心（疾管署）記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃凱翊／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，國內昨天公布確認5例病例，創下單日最多確診，其中還有2人僅赴香港轉機、1人赴澳門旅遊也遭感染。中央流行疫情指揮中心今（7日）下午5點30分將召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。

中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布限制航班，2月10日開始減少航班，只開放北京、浦東、虹橋、廈門、成都、港澳，其餘航班都停止；原本港澳入境才做居家檢疫，屆時過境港澳也要回來居家檢疫。

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中央流行疫情指揮中心統計，今(7)日截至下午4時，國內新增34例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,369名個案，含16名確診、1,232名排除、餘隔離檢驗中(52名初驗陰性、其餘待檢驗)。16名確診個案病況穩定，除首例外，其餘持續住院隔離。其他15名個案病況穩定，持續住院隔離，接觸者共474人，其中15人有症狀已通報(10人已排除、5人檢驗中)。

另2月3日自武漢返台的台商團247人，除1人已於2月4日確診外，其餘246人截至今(7)日上午10時，共8人出現呼吸道症狀，其中5人後送就醫(2人初驗陰性、3人待檢驗)，另3人於檢疫場所觀察中，指揮中心將持續密切監測所有集中檢疫者健康。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，截至目前中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診 31,182例新型冠狀病毒感染個案，其中至少4,821例重症，637例死亡；死亡病例共分布於13省市，以湖北省618例為多。

除台灣之外，國際間累計236例確診病例，分布於26個國家/地區；病例數以新加坡30、泰國25例、香港24例、南韓24例及日本21例(不含無症狀4人、郵輪旅客確診61人)為多；病例中有2例死亡，分別為菲律賓及香港各1例。香港無法釐清感染源之社區感染病例持續增加；各國由確診個案密切接觸造成之小規模群聚亦持續增加。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

