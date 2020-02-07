新增確診病例連兩天下降　陸衛健委：疫情防控效果顯現

▲大陸武漢肺炎確診病例數量連兩天下降。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

中國國家衛健委最新數據，2月6日0至24時，全大陸新增確診病例3143例（湖北2447例）。衛健委新聞發言人、宣傳司司長宋樹立今（7日）分析，全大陸新增報告確診病例數連續兩天明顯下降，提示前期疫情防控措施效果進一步顯現。

國務院下午舉行聯防聯控機制召開新聞發佈會，宋樹立提到，當前疫情防控依然處於關鍵時期，官方繼續本著公開、透明，以及對全球衛生安全和人民健康負責任的態度，與國際社會攜手應對疫情。

她表示，「我們和有關國家、地區、組織保持密切的政策溝通和技術交流，包括高層通話通信，分享技術標準，遠程病例會診。我們感謝他們對中方抗擊疫情給予的信任和信心，這也增強了我們最終戰勝疫情的決心和勇氣。」

此外，根據中國大陸健康委員會網站指出，2月6日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3143例（湖北2447例），新增治癒出院病例387例（湖北184例），當日解除醫學觀察的密切接觸者26762人。

新增重症病例962例（湖北918例），新增死亡病例73例（湖北省69例，吉林省、河南省、廣東省、海南省各1例），新增疑似病例4833例（湖北2622例）。

衛健委新聞發言人、宣傳司司長宋樹立分析，全大陸新增報告確診病例數連續兩天明顯下降，提示前期疫情防控措施效果進一步顯現。