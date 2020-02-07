ChargeSPOT共享行動電源滿週年　綁定LINE Pay租借首小時50％回饋

▲ChargeSPOT共同創辨人暨台灣區執行長姜建丞。（圖／ChargeSPOT提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球共享行動電源服務商ChargeSPOT在台服務將屆滿週年，今（7）日宣布即日起至3月7日止，所有用戶在活動期間租借全台的ChargeSPOT共享行動電源，支付選用LINE Pay綁定付款，租借第一個小時可享LINE POINTS 50%點數回饋。

ChargeSPOT甫取得6000萬投資後，便積極開始在台北擴增服務點位，打造「輕鬆租借、隨借隨還」的共享充電生態圈，並陸續進駐便利商店、電信門市、連鎖咖啡廳、手搖飲品牌等知名據點，至今已在大台北地區設立超過2500個租借站，市佔率超過98%。

▲用LINE Pay租借ChargeSPOT首小時回饋50％。（圖／ChargeSPOT提供）

ChargeSPOT App除了查找租借站外，還同時提供租借站商家資訊，全球ChargeSPOT使用者皆可以看到設有ChargeSPOT商家的詳細資訊，商家可藉此在App或是租借站螢幕傳遞商家資訊與優惠訊息等，透過共享行動電源租借數據分析，幫助商家達到更精準的商業曝光。

ChargeSPOT表示，進駐連鎖商家後，完成建置的租借站資訊馬上就能同步在App上線，合作商家將可不定期推出品項折價或是滿額贈禮，使用者可以透過下載ChargeSPOT App研究最佳充電美食路線。

ChargeSPOT共同創辨人暨台灣區執行長姜建丞表示，ChargeSPOT攜手品牌商家，為全球的智慧型手機持有者帶來最便利的共享充電服務，並且成功為商家帶來有效的曝光，期望在 2020年能結合更多不同類型品牌的優勢，體現更多創新式的互動行銷，共同搶攻消費商機。





▲ChargeSPOT共享行動電源在台服務滿週年。（圖／ChargeSPOT提供）